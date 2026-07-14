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Дийпфейк измама: „Oткраднаха“ лицето на Лилия Маравиля с AI

Образът и гласът ѝ са използвани чрез изкуствен интелект във видео, направено от нейни реални кадри в ефира на NOVA

14 юли 2026, 09:31
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  • Лилия Маравиля стана жертва на дийпфейк измама – образът ѝ е използван без разрешение за реклама на регенериращ крем чрез манипулирано телевизионно интервю.
  • Видеото използва истински кадри, но с фалшив глас, създаден с изкуствен интелект, който внушава, че актрисата препоръчва продукта.
  • Маравиля е подала сигнал до ГДБОП и призовава хората да бъдат внимателни с подобни реклами, които подвеждат потребителите.
Лилия Маравиля
Лилия Маравиля Източник: Мила Иванова, mila.bg

Лицето на актрисата Лилия Маравиля е използвано в измамна схема чрез дийпфейк, за да рекламира регенериращ крем, като за целта са манипулирани кадри от нейно реално интервю в ефира на NOVA. „Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса ти рекламираш ли този крем”, това сподели актрисата, описвайки как е научила за злоупотребата с образа ѝ.

Проблемът е възникнал преди около година. Актрисата уточни, че няма нищо общо с въпросния продукт и че има договор само с една компания, която рекламира на официалната си страница. В генерираното видео е използвано нейно реално интервю. „Разбира се, че това не е моят глас, но за хора, които не ме познават, това абсолютно може да мине като истина”, това коментира Маравиля относно фалшифицирания звук към видеото.

След като е разбрала за измамата, тя многократно е публикувала предупреждения в социалните си мрежи. Насоки как да реагира институционално е получила от своята колега Гергана Стоянова, която е била обект на същата злоупотреба, но с друг продукт. Маравиля вече е подала официален сигнал до ГДБОП. Тя обясни, че процедурата ѝ е отнела няколко часа, тъй като в момента не се намира в България и е срещнала технически трудности.

Актрисата изрази възмущението си от факта, че чрез подобни видеа потребителите се примамват да дават парите си за продукти, за които не се знае нищо.

Нова измама с популярни лица в интернет

  • Повече за Лилия Маравиля 

Лилия Маравиля е една от най-утвърдените български театрални, филмови и телевизионни актриси.

  1. Родена е на 18 януари 1969 г. във Варна.
  2. Завършва НАТФИЗ (тогава ВИТИЗ) „Кръстьо Сарафов“ през 1993 г. в класа на проф. Крикор Азарян, след което специализира при руския режисьор Валерий Фокин по системата на Мейерхолд.
  3. От 1996 г. е част от трупата на Театър „София“, а през кариерата си е играла още на сцените на Театър „Сълза и смях“, Театър „Българска армия“, Сатиричния театър, Театър 199 и Младежкия театър.

Сред най-популярните ѝ екранни роли са участията във филма „LOVE.NET“, за който печели наградата „Златна роза“ за най-добра актриса, както и в сериалите „Под прикритие“ и „Връзки“.

В театъра също има впечатляваща кариера. Носител е на престижната награда „Икар“ - през 2014 г. за главна женска роля в „Госпожа Министершата“ и през 2016 г. за поддържаща женска роля в „Театър, любов моя!“. Отличена е още с наградата „Театрал №1 на София“, „Жена на годината“ в категория „Театър“ и почетния знак „Златен век“ на Министерството на културата.

В личен план Лилия Маравиля е омъжена за италианеца Лука Маравиля, с когото има дъщеря - Паола.

Източник: NOVA    
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