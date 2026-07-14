След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Й еменските бунтовници хути, подкрепяни от Иран, съобщиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и безпилотни летателни апарати срещу международното летище в Абха, Саудитска Арабия, предаде "Ройтерс".

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Военният говорител на движението Яхия Сария заяви в телевизионно обръщение, че атаката е била извършена в отговор на въздушни удари срещу международното летище в Сана – столицата на Йемен, която от години се намира под контрола на хутите.

По думите му нападението е част от реакцията на групировката срещу действията на подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство на Йемен.

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Удари по летището в Сана

По-рано йеменското правителство съобщи, че е нанесло удари по летището в Сана, за да попречи на ирански самолет да кацне там.

Според информацията атаката е била предприета с цел да бъде ограничена подкрепата за хутите, които контролират значителна част от северен Йемен, включително столицата Сана.

Хутите обаче определиха действията като агресия и предупредиха авиокомпаниите да избягват полети през саудитското въздушно пространство, докато не бъде отменена „блокадата“ на летището в Сана.

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Саудитска Арабия съобщи за прихванати ракети

Международната военна коалиция под ръководството на Саудитска Арабия заяви, че е прехванала балистични ракети, изстреляни от хутите към южната част на кралството.

Засега няма информация за нанесени щети или пострадали при опитите за удари.

Саудитските власти редовно съобщават за ракетни и дрон атаки от страна на хутите, които през последните години насочват нападения както срещу Саудитска Арабия, така и срещу международното корабоплаване в района на Червено море.

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Конфликтът в Йемен и ролята на Иран

Хутите са шиитско движение, което пое контрола над големи части от Йемен през 2014 г., включително столицата Сана. Това доведе до намесата на водена от Саудитска Арабия военна коалиция през 2015 г. в подкрепа на международно признатото правителство.

Конфликтът превърна Йемен в една от най-тежките хуманитарни кризи в света, като милиони хора бяха засегнати от бойните действия, глада и разрушаването на инфраструктурата.

Саудитска Арабия и западни държави обвиняват Иран, че предоставя оръжия, технологии и финансова подкрепа на хутите. Техеран отхвърля обвиненията и заявява, че подкрепя движението политически.

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Напрежението около Йемен се засили допълнително през последните месеци на фона на по-широката нестабилност в Близкия изток и атаките на хутите срещу кораби в Червено море и Аденския залив.

Последната ескалация показва, че въпреки дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта, рискът от ново разрастване на бойните действия остава висок.