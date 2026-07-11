Скъпите чипове породиха спад в търсенето на компютри, скоро няма да е по-евтино

С лед няколко тримесечия на възстановяване, световният пазар на персонални компютри отново показва признаци на забавяне. Според последните данни за индустрията, доставките на персонални компютри в световен мащаб са намалели през второто тримесечие на 2026 г., което предполага, че цикълът на подмяна след пандемията може да губи инерция, докато потребителите и бизнесът стават все по-предпазливи по отношение на разходите.

След като се радваха на повече от две години стабилност и възстановяване след пандемията, глобалните доставки на персонални компютри претърпяха рязък спад през второто тримесечие (Q2) на 2026 г. Според последните предварителни данни на анализаторската фирма IDC, световните доставки на персонални компютри са спаднали с 4,9% на годишна база, достигайки 68,2 милиона бройки и прекъсвайки серия от девет тримесечия на растеж.

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Въпреки че се очакваше леко охлаждане на пазара, сериозността на спада изненада технологичната индустрия. Основният виновник за този внезапен обрат не е липсата на потребителски интерес, а смазващият и постоянен недостиг на чипове памет, който повишава производствените разходи и цените на основни компоненти като RAM и SSD памет.

Глобалните технологични гиганти насочват милиарди долари в изграждането на огромни центрове за данни с изкуствен интелект, които изискват астрономически количества високопроизводителна памет и SSD от корпоративен клас. Това интензивно търсене е изсмукало глобалните хардуерни запаси, оставяйки традиционните производители на компютърни компоненти да се съревновават за много по-малко наличности.

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Изправени пред ограничено предлагане на флаш памет и DRAM, производителите на полупроводници естествено са дали приоритет на тези клиенти с изкуствен интелект и сървъри с по-висок марж. Предвидимият резултат е скок в цените на компонентите за производство, като масовите конфигурации с памет са се повишили значително през последната година.

За много потребители цената на закупуването или ъпгрейд на компютър се е увеличила осезаемо. Системите от начално ниво стават по-скъпи и/или с по-малко памет, докато премиум лаптопите и геймърските компютри са отбелязали още по-рязко увеличение на цените.

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Ефектите са разпределени неравномерно между най-големите играчи в индустрията. Lenovo отбеляза спад в доставките с 2,1%, докато HP претърпя понижение от 9,0%. Единственото, крещящо изключение от тази низходяща тенденция беше Apple. Подкрепена от изключително успешното пускане на пазара на своя MacBook Neo, Apple успя да използва своята верига за доставки и огромната си покупателна способност за компоненти, за да си осигури ограничено разпределение на памет, увеличавайки доставките на Mac с 10,1% и претендирайки за 9,9% пазарен дял.

Но в крайна сметка дори и Apple не успя да удържи. През юни т.г. компанията обяви увеличаване на цените на почти всички свои устройства, включително и Mac моделите си.

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За потребителите, които чакат бурята да отмине с надеждата за бърза корекция, прогнозата е мрачна. Анализатори от IDC не очакват недостигът на памет да намалее най-рано до началото на 2028 г., а производителите на персонални компютри вече се подготвят за нова вълна от скокове в цените на компонентите към 2027 г.

Анализаторите в индустрията очакват търсенето на хардуер за изкуствен интелект да остане силно през следващите години. Нови хипермащабни центрове за данни продължават да се строят по целия свят, докато производителите на полупроводници инвестират милиарди долари за разширяване на производствения капацитет. Изграждането на нови производствени предприятия и линии за памет обаче е дълъг процес, който често отнема няколко години, преди допълнителната продукция да достигне до пазара.

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Дори ако нови производствени мощности бъдат въведени в експлоатация, се очаква търсенето от компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, да остане изключително високо през цялото десетилетие. В резултат на това цените може да не се върнат към предишни нива скоро, а дългосрочната стабилизация може да отнеме години, ако изобщо се случи. Дните на евтините чипове за RAM и бюджетните SSD устройства са отминали.