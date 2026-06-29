Технологии

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Цените на чиповете за памет скочиха неколкократно през последните година-две заради огромното им търсене в центровете за данни за AI. Един от водещите производители обяви ,че не трябва да се надяваме това да се промени в обозримо бъдеще

Мартин Дешев Мартин Дешев

29 юни 2026, 09:50
Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред
Източник: iStock

Д ълго време компютърната памет следваше познат модел. Цените се покачваха по време на периоди на високо търсене, в крайна сметка падаха с увеличаване на производството и след това се стабилизираха.

Потребителите и производителите на компютри свикнаха с тези колебания, често отлагайки ъпгрейдите, докато RAM чиповете отново станат достъпни. Според Lenovo обаче тези дни може би са свършили. Говорейки на ISC 2026, една от водещите световни конференции за високопроизводителни изчисления, ръководител на Lenovo предупреди, че индустрията е навлязла в нова ера, съобщава Tom's Hardware.

Това е ера, в която покачващите се цени на паметта вече не са временен проблем, а новата нормалност. Феноменът дори си е спечелил прякор сред наблюдателите в индустрията: „RAMпокалипсисът“.

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Представяйки слайд, озаглавен директно „Ръководство за оцеляване в RAMageddon в пет стъпки“, Lenovo предупреди, че ерата на евтината и изобилна памет е приключила. Що се отнася до волатилните цени, „никога няма да е както миналата година“. 

Причината е проста: изкуственият интелект промени коренно пазара на памети. Днешните системи с изкуствен интелект изискват огромни количества DRAM и NAND памет. Всеки нов модел изкуствен интелект, облачна услуга и хипермащабен център за данни консумира хиляди сървъри, всеки от които е оборудван с огромни количества RAM.

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ИТ гигантите инвестират милиарди долари в инфраструктура за изкуствен интелект, създавайки търсене, каквото индустрията с памети не е изпитвала досега. В резултат на това производителите на памети са пренасочили голяма част от производството си към продукти от корпоративен клас, а не за потребителски устройства. Макар че това има бизнес смисъл – клиентите с изкуствен интелект са готови да плащат по-високи цени, това също означава, че има по-малко капацитет за лаптопи, настолни компютри, смартфони и друга потребителска електроника. Lenovo смята, че това представлява структурна промяна, а не временен недостиг.

Необичайно ниските цени на DRAM и NAND флаш паметите, наблюдавани в началото на 2025 г., не бяха стандартна базова линия, а историческа аномалия. Дори с планирано за пускане в експлоатация на големи нови производствени мощности около 2028 г., Lenovo отбелязва, че експлозивният растеж на облачната инфраструктура веднага ще абсорбира това допълнително предлагане. Тъй като производителите на чипове се радват на безпрецедентни печалби от договорите, те нямат никакъв финансов стимул да намалят маржовете или отново да залеят пазара с евтини потребителски компоненти.

За потребителите това може да означава сбогуване с ерата на евтините ъпгрейди. Въздействието вече става видимо. Няколко технологични компании наскоро увеличиха цените на лаптопи, таблети и други устройства, позовавайки се на по-високите разходи за паметта. Apple повиши цените на някои модели Mac и iPad, докато производителите на персонални компютри предупредиха, че по-нататъшни увеличения може да са неизбежни, ако цените на компонентите продължат да се покачват.

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Последиците се простират отвъд отделните купувачи. Фирмите, които обновяват много служебни компютри, са изправени пред по-високи разходи, докато операторите на центрове за данни трябва внимателно да балансират плановете за разширяване с нарастващите цени на хардуера.

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Посланието на Lenovo обаче не е изцяло песимистично. Вместо да чакат цените на паметта да се върнат към предишни нива, компанията твърди, че индустрията трябва да се адаптира. Производителите могат да оптимизират софтуера, за да използват паметта по-ефективно, докато потребителите да преосмислят колко RAM всъщност им е необходима. Дните на купуване на устройства с два и три пъти повече RAM от необходимото, за да може системата да е "готова за бъдещето", може да са приключили.

Автор: Мартин Дешев
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