Съюзниците на Украйна обявиха нова военна помощ, засилват натиска върху Русия

Пресконференция след срещата на върха на "Коалицията на желаещите" във Франция. На снимката: Германският канцлер Фридрих Мерц, украинският президент Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър

С ъюзниците на Украйна обявиха нови мерки за подкрепа на Киев след среща на върха на „Коалицията на желаещите“ в Париж. Сред договореностите са допълнителна помощ за украинската противовъздушна отбрана, подготовка на сили, които да бъдат разположени след евентуално прекратяване на огъня, както и засилване на европейските отбранителни способности.

Решаваща среща в Париж: Зеленски и 25 лидери търсят път към мир в Украйна

В срещата участваха представители на 37 държави, сред които и украинският президент Володимир Зеленски. Инициативата е създадена от Франция и Великобритания след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. с цел координиране на военната и политическата подкрепа за Киев.

„Решени сме да продължим да подкрепяме Украйна още по-бързо и по-решително“, заяви френският президент Еманюел Макрон след края на разговорите.

Франция ще предостави изтребители и системи за ПВО

Макрон обяви, че Украйна ще получи 16 френски изтребителя Rafale, като първите самолети се очаква да бъдат доставени през 2028–2029 г.

Освен това Париж ще предостави и батареи от ново поколение SAMP/T за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, която е подложена на сериозно изпитание заради продължаващите руски атаки с ракети и дронове.

Френският президент подчерта, че защитата на въздушното пространство на Украйна остава един от основните приоритети за съюзниците.

Планове за сили след евентуално примирие

По време на срещата лидерите обсъдиха и подготовката на многонационални сили, които могат да бъдат разположени в Украйна след края на бойните действия.

Макрон съобщи, че тези сили ще проведат учения през следващите месеци в държави, граничещи с Украйна. Целта е да бъдат проверени плановете за бъдещо разполагане и да бъде демонстрирана готовността на съюзниците.

„Това ще потвърди плановете ни за разполагане и ще покаже, че сме готови“, заяви Макрон.

Париж изпраща послание за единство преди 14 юли

Срещата се проведе ден преди националния празник на Франция – Деня на Бастилията. Тази година традиционният военен парад в Париж ще бъде посветен на европейската подкрепа за Украйна, като в него ще участват около 500 военнослужещи от държавите в Коалицията на желаещите.

Сред лидерите, които ще присъстват на парада, са украинският президент Володимир Зеленски, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

„Време е да бъде сложен край на това безсмислено кръвопролитие в Украйна“, заяви Мерц след срещата.

Той подчерта, че подкрепата за Киев е свързана не само със защитата на Украйна, но и със сигурността на цяла Европа.

Лондон и Берлин настояват за повече усилия

Британският премиер Киър Стармър призова съюзниците да „удвоят усилията си“, за да бъде сложен край на войната.

По думите му моментът изисква още по-тясна координация между партньорите, докато Украйна се стреми да стабилизира фронтовата линия и да продължи ударите срещу руски военни цели.

На 13 юли Великобритания се присъедини към европейски заем за Украйна на стойност 90 млрд. евро и заедно с ЕС въведе нов пакет от санкции срещу руски киберструктури.

Европа изгражда нови противоракетни способности

Преди срещата в Париж 10 държави обявиха създаването на коалиция за разработване на „изцяло отбранителни“ противобалистични способности за Европа.

В инициативата участват Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна и Великобритания.

„Правим това не срещу който и да е народ, а в защита на нашия собствен“, се казва в общата декларация на страните.

Володимир Зеленски приветства инициативата и заяви, че силните противоракетни способности са от ключово значение за прекратяването на руската война срещу Украйна.

В традиционното си обръщение към френските въоръжени сили преди Деня на Бастилията Макрон заяви, че Европа „се превръща в сила“, готова да защитава своите ценности.

„Да, мирът е нашата цел. Да, ценим свободата и върховенството на закона. И да, готови сме да ги защитим“, каза френският президент.

Москва обвини съюзниците, че не искат мир

Русия отхвърли срещата на Коалицията на желаещите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че това е събиране на лидери, които според него „не искат мир“.

„Това е коалиция на войнолюбците“, каза Песков.

Лидерите в Париж обаче посочиха, че след срещата на Г-7 във Франция през юни и последната среща на НАТО е постигнато по-голямо единство със Съединените щати по въпроса за Украйна.

Ролята на САЩ остава ключова

Вашингтон не е официален член на Коалицията на желаещите и изключва изпращането на американски сухопътни войски в Украйна, но заявява готовност да участва в наблюдението на евентуално прекратяване на огъня.

През този месец Съединените щати разрешиха на Украйна да произвежда американски системи за противовъздушна отбрана Patriot, способни да прихващат балистични ракети. Производството обаче ще изисква време.

Вашингтон също придвижи двупартийно законодателство, насочено към държавите, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, което може да доведе до допълнителен натиск върху Москва.

Перспективата за бързо прекратяване на войната обаче остава несигурна. Боевете продължават, а украинският президент Володимир Зеленски отново призова съюзниците да увеличат военната помощ.

„Това е исторически ден за всички нас“, заяви Зеленски след срещата в Париж.