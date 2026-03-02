Цената на златото скочи с над 2% след ударите на САЩ и Израел срещу Иран

С ветовните цени на златото скочиха след мащабните удари на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда.

Активът, считан за сигурно убежище, поскъпна с над 2%, като инвеститорите реагираха на ескалиращата геополитическа нестабилност в Близкия изток, предаде Анадолската агенция.

Dubai gold flows curbed as flights halted due to US-Israeli strikes on Iran https://t.co/6B9JWIuVyH https://t.co/6B9JWIuVyH — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

Спот цената на златото скочи с 2,44% до 5406 долара за унция в 9:15 ч. българско време.

Инвеститорите традиционно се обръщат към ценните метали като защита срещу несигурността по време на военни конфликти.

Благородният метал започна рязко да поскъпва след атентата в Саудитска Арабия

Други ценни метали също отбелязаха ръст. Среброто се повиши с 2,05% до 95,8 долара за унция.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток остава критичен фактор за нестабилността на световните пазари в следващите дни.