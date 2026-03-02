Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Т айната любовница на руския лидер Владимир Путин е получила десетки милиони паунда плащания от строителна компания, притежавана от бивши състуденти на руския лидер. Алина Кабаева, която е романтично свързвана с Путин от 2008 г. и се смята, че е майка на две от децата му, е получила 71 млн. евро от Investment Solutions, установи разследване.

Средствата, изпратени на три транша към две фондации, създадени от Кабаева, хвърлят нова светлина върху връзката между Путин и бившата олимпийска гимнастичка, която той никога официално не е признал за своя партньорка, пише авторитетното издание The Telegraph.

Investment Solutions, която е собственост на двама състуденти на Путин, също е построила разкошен дворец на Черно море за него между 2005 и 2020 г., оборудван с кaзино, миниатюрна железница и будоар с пилон за танци и наргиле.

Дворецът, разположен край Геленджик в Краснодарския край, се смята, че е струвал 1,1 млрд. евро, но в бюджета са останали 71 млн. евро, според разследване на Антикорупционния фонд (ACF) на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.

Според авторите на разследването излишните средства са били прехвърлени към Фондация „Алина Кабаева“ и неправителствената организация Heavenly Grace, която също е свързана с 42-годишната олимпийска медалистка. Фондация „Алина Кабаева“ е похарчила едва 37 000 евро от получените 29 млн. паунда за подкрепа на гимнастички, но е изразходвала 338 хил. евроа за реставрацията на църква в Крим, твърди ACF.

Heavenly Grace е похарчила 328 000 евро за продукти от фабриката Imperial Peterhof – един от любимите производители на часовници на Путин.

Разследването установява, че неправителствената организация е харчила средства и за гимнастика, включително за създаването на фестивала по художествена гимнастика „Алина“ и тренировъчни лагери за млади гимнастички във Валдай – мястото на укрепеното горско убежище на Путин, където се смята, че Кабаева и децата ѝ живеят.

Авторите на разследването заявяват: „Тези лагери бяха създадени с единствената цел да забавляват децата на Путин и Кабаева, които живеят почти постоянно в резиденцията, като им позволяват да общуват със свои връстници“.

Въпреки това, според ACF, по-голямата част от 33-те млн. паунда, насочени към Heavenly Grace, са били поставени в депозитна сметка, която е генерирала 4,5 млн. евро лихва през 2024 г.

Нито Путин, нито Кабаева публично са признали връзката си, макар че слуховете за романтична връзка между тях се появиха за първи път през 2008 г., години преди развода на руския президент през 2013 г. с Людмила Путина. През 2008 г. руският вестник „Московский кореспондент“ беше закрит, след като публикува материал, в който се твърдеше, че двамата, тогава съответно на 24 и 55 години, ще се оженят в Константиновския дворец в Санкт Петербург.

През 2014 г. Кабаева, известна като „тайната първа дама на Русия“, беше назначена за ръководител на National Media Group със съобщавана заплата от 7,7 млн. паунда. И Путин, и Кабаева бяха забелязани да носят брачни халки на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г., а Кабаева беше избрана за носител на факела на церемонията по откриването.

Кабаева, която спечели златен медал на Олимпийските игри в Атина и стана известна като „най-гъвкавата жена в Русия“, се смята, че е майка на Иван и Владимир, двамата синове на Путин, родени през 2015 и 2019 г.

Според доклад от руския сайт за разследваща журналистика The Dossier Centre миналата година Иван и Владимир водят изолиран живот, заобиколени денонощно от бавачки, лични готвачи и бодигардове.

Путин многократно е отричал да притежава т.нар. „Дворецът на Путин“, който беше обект на разследващ документален филм на ACF през 2021 г. Дворецът беше обзаведен с разкошен театър и аквадискотека, която стана вирусна в руските социални мрежи по онова време.

Въпреки това разследващото издание Proekt съобщи през 2024 г., че дворецът е бил обновен, като кaзиното и залата за стриптийз са заменени с параклис, приютяващ покровителя-светец на Путин, а по стените са били окачени картини, изобразяващи исторически битки.

През декември ACF съобщи, че е разкрил нов дворец, принадлежащ на руския лидер в окупирания Крим, съдържащ частен медицински център и спа.

Смята се, че Путин има и други деца. Той има две дъщери, родени през 80-те години, с г-жа Путина, за която се ожени през юли 1983 г. Мария Воронцова, по-голямата дъщеря на 40 години, е детски ендокринолог и ръководител на института по изкуствен интелект към Московския държавен университет.

Катерина Тихонова, нейната 39-годишна сестра, е технологичен мениджър и ръководител на Innopraktika – руска инициатива за милиони паунда в подкрепа на млади учени. Путин никога не е бил сниман с нито една от тях.

Смята се също, че той има 22-годишна дъщеря от кратка връзка със Светлана Кривоногих, бивша чистачка, превърнала се в мултимилионерка. Луиза Розова, която сега живее в Париж и работи в художествена галерия, наскоро се извини за войната на баща си в Украйна, когато беше конфронтирана на улицата от журналист.