МААЕ: Няма признаци, че ядрените съоръжения в Иран са били поразени

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е получила индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения, съобщи нейният генерален директор Рафаел Гроси, като подчерта, че до момента агенцията не успява да се свърже с иранските ядрени власти.
МААЕ с извънредно заседание заради Иран
"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения [...] да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ, цитиран от Ройтерс.
"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти [...] продължават, но досега няма отговор", допълни той.
IAEA Director-General Rafael Grossi on Monday told the IAEA Board of Governors that there is no evidence that either the US or Israel has struck any nuclear sites in Iran as part of the current war.@jeremybob1https://t.co/t03v7NpfWD— Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 2, 2026