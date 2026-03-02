България

МААЕ: Няма признаци, че ядрените съоръжения в Иран са били поразени

Това заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ

2 март 2026, 11:44
Източник: БТА

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е получила индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения, съобщи нейният генерален директор Рафаел Гроси, като подчерта, че до момента агенцията не успява да се свърже с иранските ядрени власти.

МААЕ с извънредно заседание заради Иран

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения [...] да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ, цитиран от Ройтерс.

Иран напуска МААЕ

"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти [...] продължават, но досега няма отговор", допълни той. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
