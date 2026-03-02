„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

Н осителят на „Оскар“ Морган Фрийман отправи остри критики към президента Доналд Тръмп по време на телевизионно интервю на живо, като го нарече „осъден престъпник“, който „ни води надолу“, пише Independent.

88-годишният актьор в момента промотира новата историческа драма на Prime Video „Сивата къща“, на която е изпълнителен продуцент. По време на участието си в предаването „Последната дума с Лорънс О'Донъл“ по MSNBC Фрийман беше помолен да опише как вижда света днес.

BREAKING: Morgan Freeman on Donald Trump: “We have somebody sitting in the White House who’s leading us down a shithole. I can’t understand how a convicted felon gets to be president. How do you do that? It just doesn’t make sense to me” pic.twitter.com/AOwdtr8kHN — CPW Media (@cpwmedia) March 1, 2026

„Мога ли да използвам някаква ругатня?“, отговори той. „Ами, имаме някой, който седи в Белия дом и ни води надолу.“

Той продължи: „Аз лично не мога да разбера как осъден престъпник... осъден! Някой с 34 обвинения за тежки престъпления става президент. Как се прави това?“

В отговор на онези, които защитават правото на Тръмп да стане президент въпреки присъдите си, Фрийман добави: „Не ме интересува! Това решение беше взето преди той да стъпи в Овалния кабинет. Просто не ми се струва логично.“

През 2024 г. единодушно 12-членно жури в Ню Йорк призна Доналд Тръмп за виновен по всички 34 обвинения срещу него по т.нар. дело за „пари срещу мълчание“.

Съдебните заседатели се съгласиха, отвъд всякакво разумно съмнение, че Тръмп не само е участвал във фалшифициране на документи, но и че е направил това с цел да извърши или прикрие друго престъпление – по-конкретно нарушение на щатския закон срещу конспирация за повлияване на избори чрез „незаконни средства“.

Тези „незаконни средства“ включват нарушения на Закона за федералните предизборни кампании, фалшифициране на допълнителни бизнес документи, както и нарушения на щатските и федералните данъчни закони. Той беше признат за виновен по всички 34 обвинения за фалшифициране на бизнес документи от първа степен, произтичащи от възстановяването на суми на Майкъл Коен за плащането му на Сторми Даниелс за мълчание. Историята ѝ за сексуална връзка с Тръмп заплашваше да навреди сериозно на президентската му кампания през 2016 г.

По-рано същия ден Фрийман използва участието си в предаването „CBS Mornings“ на CBS, за да коментира и възхода на изкуствения интелект.

На въпрос как би реагирал на компании, които използват технологии с изкуствен интелект, за да възпроизвеждат гласа или образа му, звездата от Изкуплението Шоушенк отговори: „Имам адвокати.“

Попитан дали би било приемливо подобни компании да използват гласа или образа му срещу заплащане, Фрийман каза: „Мисля, че това е различна гледна точка по въпроса.“

Във връзка със серия реклами, създадени през 2011 г. от британската застрахователна компания More Than, използващи слогана „MoreThan Freeman“, той добави: „Спомням си, че преди няколко години една английска компания ми плати щедро, за да позволя на някой в Англия, който може да звучи като мен, да направи реклама. Казах: „Да, това работи.““