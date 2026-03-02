Потребителската кошница на едро остава 57 евро

С тойността на потребителската кошница на едро в размер на 57 евро се запазва. Наблюдава се стабилизация и равновесие на пазара.

Това заяви ръководителят на Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици. От началото на годината поскъпването при тях е с над 100%. Само с 40 евроцента е поскъпването при лимоните от началото на годината. Цените на доматите също са доста високи и от 1 януари до днес, е 17 евроцента. Пилешкото месо също поскъпва.

Спрямо същия период на миналата година потребителската кошница на едро е струвала 53 евро. Разликата, по думите на Владимир Иванов, се дължи изцяло на плодовете и зеленчуците.