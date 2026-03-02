Любопитно

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

През 1980 г. професор Питър Томпсън, психолог от Университета в Йорк, представи едно странно явление, което лесно обърква всеки, който не е запознат с него

2 март 2026, 11:40
Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?
Източник: Getty Images

П рез 1980 г. професор Питър Томпсън, психолог от Университета в Йорк, представи едно странно явление, което лесно обърква всеки, който не е запознат с него. Томпсън предостави две снимки на Маргарет Тачър, тогавашния британски министър-председател, които бяха представени обърнати наопаки. На пръв поглед лесно можете да повярвате, че двете лица са еднакви, но едва когато ги обърнете с лицето нагоре, откривате колко сте се заблуждавали.

За всеки, който иска да опита това, ето няколко примера, които сме предоставили по-долу. След като разберете какво търсите, става по-лесно да забележите фините промени в промененото изображение. Но имайте предвид, че ужасяващото изкривяване на практика изчезва, когато отново гледате снимките с главата надолу, дори когато знаете какво се случва.

Ефектът на Тачър , както е известен сега феноменът (понякога наричан илюзията на Тачър), е създаден, за да демонстрира основните начини, по които мозъкът ни обработва лицата. По същество човешкият мозък се е развил да разпознава лицата холистично (като цяло), а не като изолирани черти.

Но когато лицето е обърнато наопаки, нашата конфигурационна обработка – когнитивният механизъм, който възприема пространствените отношения, пропорциите и разстоянията между обектите (напр. черти на лицето), а не само отделните части – се разпада. Това ни принуждава да преминем към обработка на черти , която се фокусира върху идентифицирането на отделни, изолирани компоненти. Този процес е от съществено значение за разпознаването на размазани или непознати стимули, но като цяло е по-малко ефективен от холистичната обработка на лица.

Така че, когато това се случи, способността ни да разпознаваме локализирани промени в обърнато лице се нарушава. Вместо да гледа пространственото разположение на чертите на лицето, мозъкът ни просто търси неща, които бихме очаквали да има едно лице. По този начин той гледа обърнатото лице и пита „има ли очи?“, „има ли уста?“, „има ли нос?“.

Тъй като снимката наистина съдържа всички тези характеристики, независимо дали са обърнати правилно или не, мозъкът ни ѝ дава зелен флаг, въпреки че някои от тях може да не са ориентирани правилно (това, което експертите наричат ​​„тачеризация“).

Целият този процес – преходът от холистична/конфигурационна обработка към обработка на характеристики – се осъществява в част от мозъка, известна като фузиформна лицева област (FFA) . Тази част от мозъка е специализирана за работа с изправени лица. Но когато лицето е обърнато, FFA прехвърля процеса към по-общи области за разпознаване на обекти, които не са настроени да откриват неща, които бихме разпознали като странни в лицата.

Въпреки че ефектът на Тачър може да изглежда като странна илюзия , той предоставя задълбочени прозрения за нашата еволюция (и тази на маймуните ). Той показва, че разпознаването на лица е специфична форма на визуална обработка, която е отделна от процесите, които разпознават други обекти, като столове, къщи или магнити за хладилник. Той също така е помогнал на изследователите да проучат как могат да функционират състояния като прозопагнозия.

Източник: iflscience    
Ефектът на Тачър Обработка на лица Обърнати лица Мозъчна психология Визуална илюзия Холистична обработка Обработка на черти Маргарет Тачър Фузиформна лицева област Прозопагнозия
Последвайте ни
Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 13 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 18 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 16 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Последно сбогом: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О&rsquo;Хара</p>

Последно сбогом на SAG Awards: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О’Хара

Любопитно Преди 7 минути

С бурни аплодисменти на крака и видима тъга, холивудският елит отдаде последна почит на Катрин О’Хара, която бе удостоена посмъртно с наградата за актьорско майсторство броени седмици след внезапната си кончина

<p>Какво каза&nbsp;Надежда Нейнски на извънредното заседание&nbsp;на Съвет &quot;Външни работи&quot;</p>

Надежда Нейнски настоява Иран да се върне на масата за преговори и да спре ядрената и ракетната програма

България Преди 14 минути

Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация, подчерта Нейнски

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

България Преди 38 минути

Жената е пострадала, след като пластмасов предмет се е запалил

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 44 минути

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

България Преди 52 минути

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

Ормузкия проток

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Свят Преди 54 минути

Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“ - затварянето на Ормузкия проток, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп

Снимката е илюстративна

Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

Свят Преди 55 минути

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение

Колите на Google Street View отново тръгват из България

Колите на Google Street View отново тръгват из България

България Преди 1 час

От 5 март автомобилите на Street View ще изминат над 20 000 километра в страната

<p>Каква е драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина?</p>

БАБХ следи вноса на слънчоглед от Аржентина заради пестициди

България Преди 1 час

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Свят Преди 1 час

Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито

SAG Awards 2026: "Грешници" триумфира, Майкъл Б. Джордан и Харисън Форд - големите победители

SAG Awards 2026: "Грешници" триумфира, Майкъл Б. Джордан и Харисън Форд - големите победители

Любопитно Преди 1 час

Наградите на гилдията са ключов индикатор за „Оскар“, тъй като актьорите формират най-големия клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Автомобил пламна на АМ "Марица"

България Преди 2 часа

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Свят Преди 2 часа

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Свят Преди 2 часа

В брифингите служители на администрацията подчертаха, че балистичните ракети на Иран и прокси силите му в региона представляват непосредствена заплаха за интересите на САЩ, но не е имало разузнавателни данни за това, че Техеран е щял да атакува американските сили пръв

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

„Изпуснахте сватбата!“: Зендая и Том Холанд тайно са се оженили?

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за МАРТ 2026 носят усещане за ново начало, идваща пролет и вълшебството на жената

Edna.bg

Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Gong.bg

Джордан Ибе доволен от дебюта си за Локомотив София

Gong.bg

Разбиха канал за фалшиви документи и евробанкноти в София, двама са задържани

Nova.bg

Американски изтребители се разбиха близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg