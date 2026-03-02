България

СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София

Към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки

2 март 2026, 12:17
СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София
Източник: БТА

А ктивно взаимодействаме с другите ведомства, засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие, каза пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. Засилено е и присъствието на полицейски служители около летищата.

МС: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност на България

Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство. В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната. 

Източник: БТА, Константин Костов    
Полицейско присъствие Близък изток Предохранителни мерки Евакуация Съвет по сигурността Служебно правителство Израелско и американско присъствие Военна опасност Национална сигурност Летища
Германия, Франция и Великобритания готови за
Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 14 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 19 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 17 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 20 часа
