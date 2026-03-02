България

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

Регистрираме се на тези избори с нагласа да върнем българската политика в коловоза на нормалността, каза Крум Зарков

2 март 2026, 12:24

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие
Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?
Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър
Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети
Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство
Слънце и температури до 17 градуса в понеделник

Слънце и температури до 17 градуса в понеделник
Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник

Димитър Бербатов: Отказах министерски пост, за да бъда полезен като съветник
Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

Министър Дечев: 23 от 28 областни директори на МВР са сменени до момента

К оалиция „БСП-Обединена левица“ внесе документи и 7930 подписа в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април т.г.

Регистрираме се на тези избори с нагласа да върнем българската политика в коловоза на нормалността, край на яловите скандали, на грозните ругатни и на очевидните предателства, политика според принципите, каза председателят на БСП Крум Зарков пред журналисти в ЦИК.

Нашите принципи са ясни, те са социалистически и са споделяни от всички леви партии по света – справедливост, солидарност, свобода, и тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъснем, и в условията на войни. Затова изваждаме пред скоби борбата за правова държава и усилията за мир, заяви той. Ще работим за качествен живот на българските граждани в справедлива България и в мирна Европа, добави председателят на БСП.

На въпрос дали има притеснения предвид социологическите проучвания, които не дават на „БСП-Обединена левица“ големи шансове за влизане в парламента, Крум Зарков каза, че няма никакви притеснения, защото вижда какво се случва из страната и има мобилизация на българските социалисти. "БСП ще участва в следващия парламент и то ще участва по един много значим начин", заяви той.  

Попитан с кого е готова БСП да работи в следващия парламент и дали политически проект на президента от 2017 до 2016 г. Румен Радев е евентуален партньор, Зарков каза, че е рано да се говори за коалиционни партньори. Първо, ние заявихме нашите принципи и цели, който ги споделя е добре дошъл за разговор, посочи той. Но второ, всички взаимодействия на БСП оттук нататък, ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила. БСП може да партнира, БСП никога повече няма да е подчинена, заяви Зарков.

Източник:  БТА, Теодора Цанева    
БСП-Обединена левица Парламентарни избори Регистрация ЦИК Крум Зарков Социалистически принципи Борба с корупцията Правова държава Мир и справедливост Български парламент Коалиционни партньори
Последвайте ни

По темата

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 14 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 19 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 17 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Григор Димитров с прогрес в&nbsp;световната ранглиста</p>

Григор Димитров се изкачи с две места в ранглистата на ATP

България Преди 8 минути

Номер едно при сингъл остава Карлос Алкарас с 13 550 точки

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Любопитно Преди 11 минути

Той вече заема 42-рата позиция

<p>Нараства ли цената на потребителската кошница на едро</p>

Потребителската кошница на едро остава 57 евро

България Преди 32 минути

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици

,

Истинско чудо: Откриха мъж, затънал до раменете в кал 10 дни след изчезването му

Свят Преди 40 минути

36-годишният Андрю Гидънс е оцелял при минусови температури в пясъчна кариера, след като изчезнал на Свети Валентин

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Любопитно Преди 42 минути

СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София

СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София

България Преди 59 минути

Към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки

Принцесите Беатрис и Юджини на Royal Ascot през 2018 г.

Беатрис и Юджини са „шокирани“, изхвърлиха ги от кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Принцесите са били уведомени, че не могат да присъстват на предстоящото събитие Royal Ascot през юни, нито да се присъединят към кралското семейство в процесията с карети

<p>Последно сбогом: Посмъртна награда и сълзи за великата Катрин О&rsquo;Хара</p>

Последно сбогом на SAG Awards: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О’Хара

Любопитно Преди 1 час

С бурни аплодисменти на крака и видима тъга, холивудският елит отдаде последна почит на Катрин О’Хара, която бе удостоена посмъртно с наградата за актьорско майсторство броени седмици след внезапната си кончина

<p>Какво каза&nbsp;Надежда Нейнски на извънредното заседание&nbsp;на Съвет &quot;Външни работи&quot;</p>

Надежда Нейнски настоява Иран да се върне на масата за преговори и да спре ядрената и ракетната програма

България Преди 1 час

Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация, подчерта Нейнски

МААЕ: Няма признаци, че ядрените съоръжения в Иран са били поразени

МААЕ: Няма признаци, че ядрените съоръжения в Иран са били поразени

България Преди 1 час

Това заяви Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Легендарният актьор с остра критика в ефир, коментира и делото в Ню Йорк и възхода на изкуствения интелект

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Любопитно Преди 1 час

През 1980 г. професор Питър Томпсън, психолог от Университета в Йорк, представи едно странно явление, което лесно обърква всеки, който не е запознат с него

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

България Преди 1 час

Жената е пострадала, след като пластмасов предмет се е запалил

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 1 час

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

България Преди 1 час

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

Ормузкия проток

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Свят Преди 1 час

Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“ - затварянето на Ормузкия проток, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Edna.bg

Стефка Костадинова: Балканските народи са сила – роди се нова голяма звезда

Gong.bg

Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Gong.bg

Задържаха кокаин за близо 300 000 евро на „Капитан Андреево” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Американски изтребители се разбиха близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg