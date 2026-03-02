Последно сбогом на SAG Awards: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О’Хара

А ктьорските колеги на Катрин О'Хара я удостоиха с последен трофей, като ѝ връчиха посмъртно наградата за актьорско майсторство, пише TMZ.

Актрисата беше номинирана за най-добра женска актьорска игра в комедиен сериал за ролята си на Пати Лий в „Студиото“ и я спечели на церемонията в неделя вечер.

Когато името ѝ беше обявено, публиката скочи на крака в бурни аплодисменти... и Сет Роугън - който спечели собствената си награда за актьори за „Студиото“ - се отправи към сцената, за да приеме трофея от името на О'Хара.

Роген каза, че за О'Хара би било чест да получи наградата... преди да разкаже забавна история за това как О'Хара винаги е изпращал бележки по сценария преди снимките - и винаги го е подобрявал.

Catherine O'Hara Wins Posthumous Actors Award, Receives Standing Ovation https://t.co/Qyd7QcVqSq pic.twitter.com/q9FfKb7pa3 — TMZ (@TMZ) March 2, 2026

О'Хара почина през януари от белодробна емболия - въпреки че по това време имаше и рак на ректума.

Много от известните приятели на О'Хара ѝ отдадоха почит в социалните мрежи ... докато Мартин Шорт и Стив Мартин споделиха любовта си към звездата по време на едно от своите комедийни предавания.

A month after her unexpected death, Catherine O’Hara won a posthumous award at the 32nd Actor Awards for her performance on “The Studio.” https://t.co/gKieZaewQd pic.twitter.com/Q2zzvjJX26 — ABC News (@ABC) March 2, 2026

Според съобщенията... О'Хара не е заснела никакви сцени за втори сезон на „Студиото“ – така че нейното изпълнение, наградено с наградата „Актьор“, вероятно е последното в кариерата ѝ.