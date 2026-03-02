Любопитно

Беатрис и Юджини са „шокирани“, изхвърлиха ги от кралско събитие

Принцесите са били уведомени, че не могат да присъстват на предстоящото събитие Royal Ascot през юни, нито да се присъединят към кралското семейство в процесията с карети

2 март 2026, 12:15
П ринцесите Беатрис и Юджини са получили забрана да присъстват на престижното събитие Royal Ascot заради смущаващите връзки на родителите им с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава източник, цитиран от The New York Post.

Според публикации на принцесите е било казано, че не могат да присъстват на Royal Ascot поради тревожните връзки на родителите им с Епстийн.

Засиленото внимание е насочено към родителите на Беатрис и Юджини – Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Сара Фъргюсън, след като бившият принц беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение на 19 февруари.

В резултат на скандала Беатрис и Юджини са били уведомени, че не могат да присъстват на предстоящото събитие Royal Ascot през юни, нито да се присъединят към кралското семейство в процесията с карети, съобщава „Дейли Мейл“.

Съобщава се, че Беатрис и Юджини са били „шокирани“ от решението.

Съобщава се също, че принц Уилям и принцеса Катрин искат да държат братовчедките си „на разстояние“ и че забраната е част от по-широко решение за изключване на Беатрис и Юджини от бъдещи публични кралски събития.

Принцът на Уелс е посъветвал други членове на кралското семейство да не се появяват на снимки с принцесите „до края на годината“. Представители на Беатрис и Юджини, както и на Бъкингамския дворец, не са отговорили незабавно на запитването на Page Six за коментар.

Юджини е била забелязана да кара ски в Швейцария само часове преди баща ѝ да бъде арестуван. Тя е била видяна да се наслаждава на почивка в швейцарски курорт със съпруга си Джак Брууксбанк, двете им деца, тяхната бавачка и група близки приятели, съобщава Hello!. Очевидец е заявил пред изданието: „Изненадах се да я видя, защото мислех, че ще поддържа нисък профил предвид всичко, което се случва“.

Междувременно майката на сестрите също се намира в Швейцария на фона на засиленото внимание към връзките ѝ с Епстийн. Сара Фъргюсън се е настанила в клиниката Paracelsus Recovery Clinic в Цюрих, съобщава Daily Mail, като престоят там струва над 17 500 долара на вечер.

Андрю беше арестуван на своя 66-и рожден ден за предполагаемо препращане на поверителни търговски документи на Епстийн. Ако бъде признат за виновен, той може да получи максимална присъда доживотен затвор.

Фъргюсън може да бъде разпитана от полицията на Темз Вали, която арестува бившия ѝ съпруг, ако се върне във Великобритания, съобщават британски правни източници пред Page Six. Макар да няма доказателства за каквото и да е престъпно поведение от страна на Фъргюсън, „полицията може да има основание да разпита Сара Фъргюсън, тъй като тя може да е релевантен свидетел по този случай“, заяви пред нас водещ адвокат.

Фъргюсън, която е разведена с Андрю от 1996 г., беше лишена от титлата херцогиня на Йорк на фона на скандала с Епстийн още през октомври 2025 г. Източник заяви пред Page Six тогава, че тя „винаги ще застава до Андрю“ и „винаги ще го обича“.

Източник: The New York Post    
