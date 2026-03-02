Любопитно

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Двамата са били видени в близост до Amangiri – ултралуксозен петзвезден курорт, където нощувката струва около 7000 долара

2 март 2026, 12:39
Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона
Източник: Getty Images

Р омансът между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън набира скорост. 41-годишният британски пилот от Формула 1 и 45-годишната американска риалити звезда бяха забелязани да се наслаждават на залеза край река Колорадо през уикенда.

По информация на TMZ, двамата са били видени в близост до Amangiri – ултралуксозен петзвезден курорт, където нощувката струва около 7000 долара.

Ким и Луис си направили селфи в района, преди да се отправят към черния си SUV. Пилотът притежава дом в щата Колорадо – място със специално значение за него. През 2020 г. той сподели пред BBC колко важен е този дом за него по време на пандемията от Covid-19:

„Никога не съм бил наистина вкъщи преди. През зимата ходя в планините в Колорадо, които наистина виждам като основен дом, защото е къща и е пълна с любов и спомени от хора, семейството, което идва всяка зима.“

Източник разкри пред HELLO!, че все още е „много рано“, но риалити звездата и бизнесдама Ким Кардашиян и пилотът от Формула 1 сър Луис Хамилтън вече предизвикват сериозни слухове за връзка след поредица от срещи.

Двамата бяха засечени да седят един до друг на Супербоул на стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния, по време на финала на НФЛ в неделя.

По-рано те бяха видени в ексклузивния луксозен хотел и кънтри клуб Estelle Manor в Котсуолдс в края на януари, където се насладили на интимна вечеря и релакс в спа центъра. 45-годишната Ким е пристигнала на летище Оксфорд с частен самолет, докато 41-годишният Луис е кацнал с хеликоптер.

Дуото, което се познава от години, е присъствало и на новогодишно парти, организирано от Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо. Очевидци твърдят, че двамата са били видени да водят „интимен разговор“.

Ким беше омъжена за Кание Уест в продължение на седем години, преди да подаде молба за развод през февруари 2021 г. След раздялата си тя имаше връзка с Пийт Дейвидсън и беше свързвана със звездата от NFL Одел Бекъм-младши.

Що се отнася до Луис, шампионът от Формула 1 през годините е бил свързван с редица известни имена – от Джиджи Хадид и Рита Ора до Риана и Шакира. Най-дългата му връзка остава тази с певицата на Pussycat Dolls Никол Шерцингер, с която излизаше от 2007 до 2015 г.

В интервю за белгийската медия RTBF през 2025 г. 41-годишният пилот призна, че съзнателно е поставил романтиката на заден план, за да се фокусира върху кариерата си.

„Гледам другите пилоти и се чудя как го правят. Някои имат деца, някои са женени, повечето от тях имат приятелки“, каза той.

