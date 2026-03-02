Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста на ATP. 34-годишният Димитров, който отпадна още на старта на турнира в Акапулко, вече заема 42-рата позиция с 1105 точки.

Националът за Купа Дейвис Александър Донски се доближава до Топ 100 в света на двойки, заемайки 106-ото място с 743 точки.

Номер едно при сингъл остава Карлос Алкарас с 13 550 точки, на 3 150 пред втория Яник Синер.

Единствената промяна в Топ 10 е прогресът на Бен Шелтън до 8-ата позиция, изпреварвайки Феликс Оже-Алиасим.