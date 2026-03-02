Истинско чудо: Откриха мъж, затънал до раменете в кал 10 дни след изчезването му

Свят

36-годишният Андрю Гидънс е оцелял при минусови температури в пясъчна кариера, след като изчезнал на Свети Валентин

2 март 2026, 12:36
Източник: iStock

М ъж, който беше в неизвестност в продължение на 10 дни, е намерен заклещен до раменете си в кал, а на спасителите им отнело три часа, за да го освободят, съобщава The Sun.

36-годишният Андрю Гидънс от Флорида е бил видян за последно на Свети Валентин. Той е бил открит при спасителна операция на местната пожарна служба в северната част на щата.

Мъжът е открит на 23 февруари, затънал до раменете в кал в района на пясъчна кариера на компанията „Вълкан Материълс“, източно от градчето Мелроуз.

От местната пожарна служба съобщиха в социалните мрежи, че той е прекарал в капана на калта няколко дни – без храна, вода и изложен на минусови температури през нощта.

До спасяването му се стига, след като заместник-шерифът на окръг Пътнам открива изоставения автомобил на Гидънс и подава сигнал за проверка на мястото. Близки на 36-годишния мъж споделят пред разследващите, че той е бил в тежка депресия след скорошна раздяла.

На екипите за спешна помощ им бяха необходими почти три часа, за да освободят Гидънс от калта, преди да бъде откаран в болница.

Пожарната служба заяви: „Спасителната операция отне около два до три часа, като специализирани екипи работеха внимателно, за да го изведат на безопасно място.“

„Благодарение на уменията и екипната работа на тези първи реагиращи, очаква се Андрю да се възстанови.“

В публикацията в социалните мрежи се добавя: „Това спасяване показва силата на взаимопомощта, обучението и всеотдайността. Благодарни сме за смелостта и професионализма на всички замесени.“

На Пожарната служба на Флорида (PFD) в спасителната операция са оказали съдействие техническите спасителни екипи на пожарната служба на окръг Клей, пожарната спасителна служба на окръг Пътнам и пожарната служба на Мелроуз във Флорида.

PCSO заяви: „Поради психичното му здраве , в момента не се разглеждат обвинения.“

„Надяваме се, че той ще успее да се възстанови от преживяното, както физически, така и психически.“

Служители на завода „Вулкан Сенд“ казаха пред  WCJB : „Нашият екип от „Вулкан“ в завода „Грандин Сенд“ се справи с ситуация с нахлуване с грижа и състрадание, като насочваше първите реагиращи към мъж в беда.“

„Благодарни сме за безопасното му спасяване и сме благодарни на първите реагиращи, които му помогнаха.“

Джийн Смит-Карсън, лелята на Гидънс, написа във Facebook: „Андрю беше намерен жив. Всичко, което знаем, е, че е бил заседнал някъде от събота. В лошо състояние е.“

„Спешната помощ е на път. Но той е жив.“

Източник: The Sun    
