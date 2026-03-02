Истинско чудо: Откриха мъж, затънал до раменете в кал 10 дни след изчезването му

М ъж, който беше в неизвестност в продължение на 10 дни, е намерен заклещен до раменете си в кал, а на спасителите им отнело три часа, за да го освободят, съобщава The Sun.

36-годишният Андрю Гидънс от Флорида е бил видян за последно на Свети Валентин. Той е бил открит при спасителна операция на местната пожарна служба в северната част на щата.

Мъжът е открит на 23 февруари, затънал до раменете в кал в района на пясъчна кариера на компанията „Вълкан Материълс“, източно от градчето Мелроуз.

От местната пожарна служба съобщиха в социалните мрежи, че той е прекарал в капана на калта няколко дни – без храна, вода и изложен на минусови температури през нощта.

До спасяването му се стига, след като заместник-шерифът на окръг Пътнам открива изоставения автомобил на Гидънс и подава сигнал за проверка на мястото. Близки на 36-годишния мъж споделят пред разследващите, че той е бил в тежка депресия след скорошна раздяла.

На екипите за спешна помощ им бяха необходими почти три часа, за да освободят Гидънс от калта, преди да бъде откаран в болница.

A Florida man who went missing on Valentine's Day was rescued on Thursday after being stuck to his shoulders in mud described as "quick sand" without food or water for several days. https://t.co/dyVmDiWKUJ — NBC News (@NBCNews) February 27, 2026

Пожарната служба заяви: „Спасителната операция отне около два до три часа, като специализирани екипи работеха внимателно, за да го изведат на безопасно място.“

„Благодарение на уменията и екипната работа на тези първи реагиращи, очаква се Андрю да се възстанови.“

В публикацията в социалните мрежи се добавя: „Това спасяване показва силата на взаимопомощта, обучението и всеотдайността. Благодарни сме за смелостта и професионализма на всички замесени.“

На Пожарната служба на Флорида (PFD) в спасителната операция са оказали съдействие техническите спасителни екипи на пожарната служба на окръг Клей, пожарната спасителна служба на окръг Пътнам и пожарната служба на Мелроуз във Флорида.

PCSO заяви: „Поради психичното му здраве , в момента не се разглеждат обвинения.“

„Надяваме се, че той ще успее да се възстанови от преживяното, както физически, така и психически.“

Служители на завода „Вулкан Сенд“ казаха пред WCJB : „Нашият екип от „Вулкан“ в завода „Грандин Сенд“ се справи с ситуация с нахлуване с грижа и състрадание, като насочваше първите реагиращи към мъж в беда.“

„Благодарни сме за безопасното му спасяване и сме благодарни на първите реагиращи, които му помогнаха.“

Джийн Смит-Карсън, лелята на Гидънс, написа във Facebook: „Андрю беше намерен жив. Всичко, което знаем, е, че е бил заседнал някъде от събота. В лошо състояние е.“

„Спешната помощ е на път. Но той е жив.“