ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

Чатботът ще помага за намиране на най-подходящото решение и цена

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 ноември 2025, 06:29
Н адпреварата за доминиране в онлайн търговията от следващо поколение се засили, след като OpenAI стартира специална функция за „проучване на пазаруването“ в ChatGPT. Този ход утвърждава чатбота като пряк конкурент на нововъзникващите инструменти за пазаруване с изкуствен интелект на Google, включително тези, интегрирани в асистента Gemini. Той сигнализира нова ниша, където съревнованието не е само за резултатите от търсенето, а за предоставянето на най-персонализираните, изчерпателни и надеждни съвети за продукти.

Новата функция на ChatGPT е предназначена да елиминира изтощителния процес на преглеждане на безброй уебсайтове, ревюта и спецификации. Вместо традиционно търсене, потребителят просто описва какво иска. Например да намери „най-тихата безжична прахосмукачка за малък апартамент“ или да избере между три конкретни модела велосипедни прахосмукачки. След това ChatGPT създава персонализирано ръководство за купувача. 

Това, което отличава проучванията на пазаруването на OpenAI, е способността им да третират откриването на продукти като истински разговор. То автоматично ангажира потребителя, като задава уточняващи въпроси относно бюджет, предпочитания и основни функции. ChatGPT използва паметта си от минали разговори с потребителя, което позволява проучването да бъде динамично адаптирано. Например, ако изкуственият интелект знае, че потребителят е запален геймър, той ще вземе предвид това предпочитание в препоръките си за нов лаптоп.

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Двигателят зад това е версия на GPT-5 mini, специално обучена за задачи по пазаруване. Този специализиран модел е натоварен със задачата да проучва задълбочено интернет, като извлича актуални подробности като цена, наличност, отзиви, спецификации и изображения от висококачествени, надеждни източници, които цитира ясно.

Потребителите могат да насочват проучването в реално време, като маркират продуктите като „Не ме интересува“ или „Подобни“, за да прецизират резултатите. Това е ниво на интерактивност, което преди това липсваше в прости обобщения на продукти, базирани на LLM. Новият инструмент вече работи в категории с голямо количество детайли като електроника, стоки за дома и кухненски уреди.

След като проучването е завършено, получавате структурирано резюме, което включва компромиси, сравнение на най-добрите продукти, ключови спецификации и връзки към търговци. Ако желаете, можете да поискате по-бюджетна версия или да поискате ограничаване до определени марки.

Полезни трикове, които правят Android по-практичен

Как да защитим данните си при пътувания

OpenAI набляга на прозрачността на инструмента. Компанията твърди, че личните ви разговори в ChatGPT не се споделят с търговците, а насоките за пазаруване се основават на публично достъпни страници на продукти, а не на реклами. Въпреки това компанията предупреждава, че Shopping Research не е перфектен: може да сбърка някои подробности за продукта (като цени, наличност или спецификации), така че насърчава потребителите да проверят отново търговеца, преди да направят покупка.

За потребителите, Shopping Research може да спести време, да намали претоварването и да помогне да се гарантира, че правят избори за покупка, които действително отговарят на техните нужди. За продавачите и платформите за електронна търговия, това представлява и нов канал за клиенти: инструментът на OpenAI може да насочва потребителите директно към страниците на продуктите, особено за бизнеси, които интегрират своите каталози с ChatGPT.

Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

В бъдеще OpenAI планира да задълбочи още повече преживяването. С разпространението на повече търговски партньорства, компанията може да позволи директно плащане в чата, което ще направи целия работен процес на пазаруване интегриран в ChatGPT без да не с налага излизане от приложението. Това ще е поредната стъпка в превръщането на асистента в суперприложение за всичко.

Редактор: Мартин Дешев
ChatGPT OpenAI чатбот изкуствен интелект софтуер технологии интернет приложение суперприложение
