Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

Google официално представи Nano Banana Pro, най-новото поколение на своя модел за генериране и редактиране на изображения. Разработен за професионалисти, които се нуждаят от повече контрол, точност и реализъм, обновеният модел носи значителни подобрения в резолюцията, яснотата, рендирането на текст и разсъжденията, което го прави далеч по-способен от оригиналния Nano Banana. Nano Banana Pro обещава студийно качество, функционален визуален дизайн.

Скокът в качеството на модела започва с основата му Gemini 3 Pro. Благодарение на него, Nano Banana Pro прави повече от това да създава атрактивни визуализации. Той може да генерира изображения, базирани на данни от реалния свят и смислен контекст.

Това позволява на потребителите да поискат графики, обвързани с фактическа информация, като например преглед на времето, стъпки за готвене или дори инфографики, свързани със събития. Системата отговаря с дизайни, които отразяват тези заявки. За разлика от по-ранните версии, сега той обработва текста в изображенията с висока точност, поддържайки множество езици и предоставяйки чиста, четлива типография без изкривяванията, типични за по-старите инструменти за изображения с изкуствен интелект.

Потребителите вече могат да генерират изображения с висока резолюция, поддържайки до 2K и 4K, което е огромен скок спрямо предишния стандарт. Той също така вградено поддържа различни пропорции (напр. 16:9, 4:3), което дава на създателите гъвкавостта, необходима за различни платформи от банери в социалните медии до печатни материали.

Потребителите вече могат да редактират елементи, използвайки естествен език, като искат от модела да регулира ъгъла на камерата, да променя фокуса (като добавяне на боке ефект), да прилага сложно цветово градиране или да трансформира осветлението на сцената от ден на нощ. Новото „локално редактиране на областта“ позволява на потребителите да променят само част от изображението – лице, фонов елемент, светлинен участък, използвайки инструкции на разбираем език, без да деформират останалата част от композицията.

Освен това, способността му да поддържа консистентност е жизненоважна за създаване на сложни изображения. Nano Banana Pro може да смеси до 14 различни изображения в една композиция и да поддържа постоянната прилика на до петима души в различни изображения или сцени. Това е незаменимо за графични художници, маркетолози или режисьори, създаващи сценарии, изискващи разпознаваеми герои.

С усъвършенстването на генерирането на изображения, едно предизвикателство става все по-ясно: за хората и дори за експертите става значително по-трудно да различават генерирани от изкуствен интелект от автентични снимки. Скокът в реализма на Nano Banana Pro намалява разликата между синтетичните и реалните изображения. Това повдига сериозни опасения относно дезинформацията, злоупотребата и ерозията на визуалното доверие онлайн.

Google признава тази нарастваща трудност и разчита на интегрираните функции за безопасност и прозрачност на Gemini, за да я реши. Един от най-важните инструменти е SynthID, технологията на Google за невидими водни знаци.

Всички изображения, създадени от Nano Banana Pro, включват водни знаци на SynthID, вградени директно в пикселите – метод, проектиран да остане откриваем дори преоразмеряване или леко редактиране. Освен това, Nano Banana Pro поддържа C2PA метаданни, осигурявайки още един слой за проследяване за платформи, издатели и организации. Тези системи дават възможност на Gemini да идентифицира генерираните от него изображения, дори когато те се разпространяват извън платформите на Google. Целта е да се изгради доверие и прозрачност, като се гарантира, че с нарастването на мощта на създаването на изкуствен интелект, средствата за проверка на неговия произход също се развиват, което позволява отговорно използване, като същевременно се смекчават потенциалните вреди.

Nano Banana Pro вече се разпространява в световен мащаб. За обикновените потребители е достъпен в приложението и сайта Gemini, когато изберат модела „Thinking“ (Мислене) и след това бутона за създаване на изображения. Докато потребителите с безплатен достъп имат ограничена квота, абонатите на Google AI Pro и Ultra се възползват от по-високи лимити за използване.