Как да защитим данните си при пътувания

П ътуванията отварят вратата към нови преживявания, но също така излагат дигиталния ви живот на рискове: от незащитен Wi-Fi до физическа кражба. Защитата на вашите данни и устройства е също толкова важна, колкото и на паспорта. Чрез прилагането на няколко прости мерки за сигурност можете да защитите личната си информация и финансовите си сметки от опортюнистични заплахи, докато изследвате света, отбелязва How-to Geek.

Първо, помислете за настройката на устройството си, преди да тръгнете. Актуализирайте операционната система, приложенията и фърмуера, докато все още сте на Wi-Fi мрежата си у дома или в офиса, за да не разчитате на обществени или хотелски мрежи за изтегляне на корекции по-късно. Превантивно активирайте допълнително удостоверяване (като двуфакторно удостоверяване) за всички ваши критични услуги, така че ако идентификационните данни за акаунта бъдат откраднати, данните ви да останат заключени. How-To Geek набляга на архивирането на важни документи и идентификационни данни в облака, или на сигурно офлайн място, така че ако устройството бъде изгубено или откраднато, все още да имате жизненоважните си данни.

Защитете връзката си. Публичните Wi-Fi мрежи, като летищни салони, кафенета, хотелски фоайета, са основни цели за хакерите. Използвайте надеждна VPN (виртуална частна мрежа), когато се свързвате с непозната Wi-Fi мрежа, така че трафикът ви да е криптиран и по-малко хора да могат да следят активността ви. Избягвайте достъп до чувствителни услуги, освен ако мрежата не е контролирана и надеждна. Освен това деактивирайте автоматичните Wi-Fi или Bluetooth връзки на устройството си, за да избегнете неволно присъединяване към нелоялна точка за достъп или излагане на нежелан достъп.

Вашият портфейл и самоличност са друг основен проблем. Пътуването означава физическа уязвимост: джебчийство, скиминг на смарт карти и кражба на самоличност могат да се случат в чужбина. Уверете се, че вашите платежни карти имат лимити за транзакции в банковото ви приложение, задайте известия за необичайна активност и носете само това, от което се нуждаете. Препоръчва се да отделите „портфейла си за пътуване“ от обикновените си карти, да използвате карти със защити, подходящи за пътуване и да бъдете изключително бдителни относно физическата си среда, когато използвате устройства по време на пътуване.

В ежедневните си движения дръжте смартфоните, таблетите и лаптопите си със себе си или заключени в хотелски сейф. Не ги оставяйте без надзор в чанти или хотелски чекмеджета. Активирайте функции за локализиране на устройството и дистанционно изтриване, така че в случай на загуба или кражба да можете дистанционно да изтриете чувствителни данни. Избягвайте USB портове на обществени места, те могат да бъдат компрометирани със зловреден софтуер или инструменти за кражба на данни. Използвайте вместо това собствено зарядно устройство или външна батерия.

Друга подценявана, но мощна защита: ограничете какво споделя устройството ви. Настройте настройките за поверителност и местоположение, така че приложенията да не могат непрекъснато да проследяват движенията ви или да качват данни без ваше знание. Преди да споделяте Wi-Fi или да влизате в непознати мрежи, запитайте се дали приложението или услугата наистина се нуждаят от достъп.

И накрая, бъдете нащрек. Пътуването често носи непредсказуемост, а това означава, че киберрисковете също могат да бъдат повишени. Не позволявайте на вълнението от опознаването на нови места да ви разсейва от основната дигитална хигиена. Както отбелязват експертите по киберсигурност, цитирани в статията, много инциденти не се свеждат до сложни хакерски атаки, а до прости пропуски: свързване към грешна мрежа, оставяне на отключен телефон на маса или изтегляне на приложение с неправилно дефинирани разрешения.

