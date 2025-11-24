Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

В редни ли са социалните мрежи? Според съдебен иск срещу Meta - да. Съдебни документи разкриха, че е прекратила вътрешни изследвания, показващи, че почивката от платформите ѝ може да подобри психичното здраве. Твърденията, изложени в иск от училищни райони на САЩ и разкрити от CNBC и други медии, предполагат, че Meta е знаела, че услугите ѝ могат да бъдат вредни, но е скрила откритията.

Въпросното изследване е от 2020 г., с кодово име „Проект Меркурий“, е в партньорство с Nielsen, за да се проучат ефектите от деактивирането на Facebook и Instagram за кратък период. Според съдебните документи, участниците, които са спрели да използват платформите за една седмица, са съобщили за по-ниски нива на депресия, тревожност, самота и социално сравнение.

Вътрешен изследовател признава връзка, отбелязвайки: „Проучването на Nielsen показва причинно-следствено въздействие върху социалното сравнение.“ Това изследване директно противоречи на публичната позиция на Meta, че не може да определи количествено вредните ефекти на продуктите си върху тийнейджърите.

Според разсекретените съдебни документи, ръководителите на Meta са прекратили по-нататъшната работа по проект „Меркурий“ и са решили да не публикуват констатациите му. Вътрешното оправдание, както се твърди в подадените документи, е, че отрицателните резултати са „опетнени от съществуващия медиен наратив“, който вече е поставял под въпрос въздействието на социалните медии върху психичното здраве на младежите.

Критиците в компанията обаче са сметнали хода за изключително циничен, като един от служителите е сравнил мълчанието с това, че тютюневите компании крият доказателства за опасността на продукта си. Основната мотивация, според иска, е дългогодишният приоритет на компанията: растеж пред безопасността. Ръководителите са се съпротивлявали на внедряването на функции за безопасност опасявайки се, че те ще попречат на ангажираността на тийнейджърите и броя на потребителите.

Публичната реакция на Meta беше, че проучването е прекратено поради методологични недостатъци. Говорителят Анди Стоун заяви, че макар Meta да приема безопасността на потребителите сериозно, в крайна сметка е отхвърлила заключенията от изследването по научни причини. Твърденията се основават на „подбрани цитати и дезинформирани мнения“, допълва Стоун. Meta настоява, че е изслушала родителите, направила е реални промени за защита на тийнейджърите и че мерките ѝ за безопасност са като цяло ефективни.

Ако вътрешното проучване е точно, то предполага, че отдръпването от социалните мрежи, дори за кратко, може да има реални психологически ползи за потребителите, особено по отношение на тревожността и сравнението. Това не са тривиални странични ефекти. Те са в основата на дългогодишните опасения относно това как социалните платформи могат да повлияят на психичното здраве.

Въпреки това, решението на Meta да спре проучването повдига неудобни въпроси относно приоритетите на ИТ гиганта. Критиците твърдят, че компанията може да е дала приоритет на показателите за растеж и публичния имидж пред справянето с потенциално вредни вътрешни данни. Тази динамика отразява по-широки дебати относно отговорността на платформите и ролята на технологичните компании за защита на благосъстоянието на потребителите.

За обикновения потребител противоречието може да послужи като напомняне да се замисли как социалните медии влияят на психичното здраве. За регулаторните органи и законодателите това може да добави тласък към усилията за по-внимателен надзор върху това как платформите изучават и действат въз основа на данни, свързани с благосъстоянието на потребителите.