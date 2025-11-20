Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

П овече от година над технологичния сектор виси централен и тревожен въпрос: Дали високите оценки и неистовите капиталови разходи в областта на изкуствения интелект са просто прелюдия към катастрофален „AI балон“?

Това безпокойство достигна своя пук, когато Nvidia, компанията в епицентъра на бума, за кратко премина прага на пазарна капитализация от 5 трилиона долара, водена от неуморното търсене на специализираните ѝ чипове. В отговор на този всеобхватен скептицизъм, основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, отправи неотклонно послание към инвеститорите: това, на което са свидетели, не е спекулативна треска, а фундаментална и трайна промяна в самата природа на изчислителната техника, съобщава CNBC.

Говорейки след публикуването на отчета за печалбите на компанията, Хуанг категорично отхвърли тезата за „балон“, заявявайки: „Виждаме нещо много различно.“ Основният му аргумент е, че индустрията претърпява естествен, поколенчески преход от настоящия модел на изчисления с общо предназначение към такъв, базиран на ускорени изчисления. Този преход не е обусловен от мимолетна новост, а от новодоказаната полезност на усъвършенстваните модели с изкуствен интелект, смята Хуанг.

Той твърди, че това е моментът, в който изкуственият интелект е станал „достатъчно добър“. С подобрените си способности за разсъждение и генеративни умения, изкуственият интелект вече предоставя интелигентност, за която очевидно „си струва да се плати“. Според него тази икономическа реалност потвърждава огромните инвестиции в инфраструктура, които корпорациите правят в момента.

Разходите не са спекулативен капитал, използван за недоказани начинания. Това са изчислени капиталови разходи, необходими за изграждането на „фабриките за изкуствен интелект“ на бъдещето. Машини, предназначени да произвеждат интелектуална собственост и автоматизация. За да затвърди позицията си срещу песимистичните прогнози за свиване на пазара, Хуанг подкрепи твърденията си с числа. Той разкри безпрецедентно натрупване на поръчки за платформите от следващо поколение на Nvidia, включително дългоочакваните Blackwell и бъдещите процесори Rubin. Очаква се този процес да генерира стотици милиарди долари приходи през следващите тримесечия.

Мащабът на това търсене може би е най-добре илюстриран от прогнозите за обема. Хуанг отбелязва, че компанията очаква да достави приблизително 20 милиона бройки от най-новите си AI чипове – огромен скок в сравнение с приблизително 4 милиона продадени бройки през целия жизнен цикъл на предишното поколение, Hopper.

Тези цифри, съчетани с резултатите за третото тримесечие, които решително надминаха очакванията на Уолстрийт, за момент успокоиха нервността на инвеститорите, засилвайки убеждението, че движението за AI не е цикъл, а постоянна, структурна промяна. За Nvidia устойчивото, ненаситно търсене доказва, че самата технология е достигнала повратна точка, осигурявайки незаменимата роля на компанията в основата на дигиталния свят за десетилетия напред.

Въпреки силните оптимистични прогнози, анализаторите и инвеститорите все още отправят някои важни предупреждения. Приходите може да се увеличават, но над 60% от приходите на NVIDIA за последното тримесечие идват само от четирима клиенти, което подчертава концентрирана база от купувачи. Освен това инфраструктурата, необходима за поддържане на следващата вълна от изкуствен интелект – центрове за данни, захранване, охлаждане, земя, представлява логистични и ценови предизвикателства. Хуанг призна, че макар тези проблеми да са „решими“, те не са тривиални.

NVIDIA и Jensen Huang твърдят, че това, което наблюдаваме в областта на изкуствения интелект, не е просто поредният спекулативен бум, а ранните етапи на голяма промяна в технологичната инфраструктура. Т​такава, в която слоеве от хардуер, софтуер и физически системи са взаимосвързани. Въпреки това, високият растеж не означава липса на рискове.