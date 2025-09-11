Технологии

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Колите предлагат огромен технологичен пазар, който все още не е развит

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 септември 2025, 06:12
Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята

Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята
Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира
Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете
Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome
Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си
Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт
AI вече изземва работните места на младите

AI вече изземва работните места на младите
Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Н яма съмнение, че автомобилната индустрия претърпява най-значителната си трансформация. В продължение на десетилетия колите бяха "аналогови" и в голяма степен изоставаха от технологичния напредък на ИТ индустрията.

Днес това се променя все по-бързо. Хората очакват автомобилите им да са в крак с последните ИТ тенденции и да не влизат в свят, който е няколко години назад и не е съвместим дори със смартфоните им. С еволюцията на превозните средства до софтуерно дефинирани, свързани компютри на колела, се очертава нова сфера за конкуренция между водещите световни технологични компании.

Гигантът в производството на чипове Qualcomm и BMW сключиха споразумение за пускането на пазара на нова автоматизирана система за шофиране, съобщава CNBC. Тя е силен сигнал, че автомобилът наистина е следващата граница за ИТ компаниите. Това е ход, който позиционира Qualcomm не само като доставчик на компоненти, но и като ключов архитект на бъдещето на мобилността.

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

Дуото представи най-новата система за автоматизирано шофиране Snapdragon Ride Pilot за BMW iX3 – позволяваща шофиране без ръце по одобрени магистрали и възможност за смяна на лентата. Тя е изградена на базата на чипа и софтуерния пакет Snapdragon Ride на Qualcomm, отговаряща на стандартите на ЕС ниво 2+. 

Главният изпълнителен директор на Qualcomm, Кристиано Амон, очаква „ефект на доминото“, тъй като други автомобилни производители ще видят производителността и безопасността на това решение и ще предприемат действия за лицензирането му. Подобни коментари поставят Qualcomm в светлината на прожекторите не само като производител на чипове, но и като доставчик на платформи в автомобилната сфера - позиция, която компанията отдавна иска.

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

В продължение на десетилетия производителите на автомобили се фокусираха върху конските сили, дизайна, двигателите. Но днес най-ценните иновации се случват в дигиталната сфера.

Функции като усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), развлечения в превозното средство, актуализации по въздуха и дори ефективността на двигателя се определят от софтуера и мощните процесори, които го управляват. Тази промяна създаде огромна възможност за ИТ компаниите да приложат своя опит от индустрията за смартфони и персонални компютри към автомобилния сектор.

Новата система на Qualcomm, разработена съвместно с BMW, е функция за автоматизирано шофиране ниво 2+. Това е усъвършенствана платформа, изградена върху системата-върху-чипове (SoC) на Qualcomm Snapdragon Ride, която се използва и за захранване на други части на автомобила, от цифрови кокпити до инфотейнмънт системи. Това ниво на дълбока интеграция е отклонение от традиционния модел, при който производителите на автомобили просто закупуваха компоненти. Сега те влизат в стратегическо партньорство с технологични фирми, за да изградят самия „мозък“ на автомобила.

Android получава нови функции за по-лесно писане

Традиционните автомобилни производители, особено в Европа, се възприемат като изоставащи от конкурентите си от Китай, когато става въпрос за софтуерно управлявани функции. Решението на Qualcomm предлага спасителен пояс: всеобхватна, мащабируема платформа, която производителите на автомобили могат да лицензират, вместо да се налага да харчат милиарди долари и години проучвания, за да разработват свои собствени от нулата. 

Автомобилното подразделение сега е център за Qualcomm, която очаква приходите ѝ от сектора да достигнат 8 милиарда долара до 2029 г. Това е ясен индикатор, че компанията вижда автомобилите като основен, бързоразвиващ се сектор, наравно с установения си бизнес с чипове за смартфони.

Автомобилът вече не е просто средство за транспорт; той се превръща в нова компютърна платформа. За ИТ компаниите това представлява огромен, неизползван пазар, където софтуерът и хардуерът ще определят победителите и губещите на следващото поколение. Със сензори, възможности за изкуствен интелект, облачна свързаност и развлекателни системи, превозните средства са готови за платформи, които надскачат познатото от традиционните производители.

Qualcomm позиционира Ride Pilot като лицензиран за „всеки автомобилен производител или Tier-1“, подчертавайки преминаването към комерсиализирани автономни системи. Междувременно Microsoft вижда интериора на автомобила като следващия екран – още един възел в разширяващата се свързана екосистема. Компанията си партнира с LG, за да внедри Xbox Cloud Gaming в превозни средства, използвайки базираната на webOS платформа за автомобилно съдържание на LG – предлагайки игри в автомобила по време на спирки за зареждане на електрически превозни средства. По подобен начин компании като Foxconn, Wayve и Intel активно преоформят автомобилната електроника, автономността или софтуерното съгласуване – допълнително размивайки границите между традиционните ИТ и автомобилите.

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Днешните автомобили съчетават машинно обучение, високопроизводителни чипове, развлечения и всички отличителни белези на технологичните компании. Както се изрази главният изпълнителен директор на Qualcomm, това е само началото. Това, което някога беше хардуер и механика, сега е софтуер и платформи. 

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Qualcomm BMW коли автомобили технологии автономни автомобили софтуер хардуер
Последвайте ни
Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

Промяна във времето – дъжд и градушки в четвъртък

"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

Протести в София и Русе след случая с пребития полицейски шеф

"Неапол е мъртъв": Как свръхтуризмът влияе на местните

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност</p>

Гроздан Караджов: Държавата ще може да затваря атракциони при установена опасност

България Преди 5 минути

Новият законопроект е подложен на обществено обсъждане

<p>Мъжът, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, се изправя отново пред съда&nbsp;</p>

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, се изправя отново пред съда

България Преди 23 минути

Кръвната му проба, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

Любопитно Преди 6 часа

Лора сама взе решение да напусне любовното риалити

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Свят Преди 9 часа

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Свят Преди 9 часа

Тръмп попита: Какво става с това нарушаване от Русия на въздушното пространство на Полша с дронове?

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

България Преди 10 часа

Гроздан Караджов определи поведението на авиокомпанията като „арогантно“

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 11 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Свят Преди 12 часа

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Свят Преди 12 часа

Kaц: Дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде

<p>Руският президент е майстор в &quot;рязането на салама&quot;</p>

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Свят Преди 14 часа

Руският президент е майстор в "рязането на салама" - тактика, при която чрез малки действия се постига много по-голям резултат, който иначе би изглеждал твърде провокативен

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 14 часа

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 14 часа

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Снимката е илюстративна

Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона

Свят Преди 14 часа

Конфискуваната луксозна яхта с басейн, кино и хеликоптерна площадка е в центъра на ожесточена правна битка, но вече е обявена на търг

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Свят Преди 15 часа

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Свят Преди 15 часа

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 15 часа

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 септември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 септември, четвъртък

Edna.bg

Феноменът Лука Модрич: Възрастта е просто число

Gong.bg

Удар за България: Олимпийската гордост Кимия Ализаде аут от световното

Gong.bg

Какво се случва на 9/11 - най-смъртоносните терористични атаки в историята на САЩ

Nova.bg

Русия тества реакциите на НАТО чрез атаката с дронове в Полша

Nova.bg