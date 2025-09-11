Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Н яма съмнение, че автомобилната индустрия претърпява най-значителната си трансформация. В продължение на десетилетия колите бяха "аналогови" и в голяма степен изоставаха от технологичния напредък на ИТ индустрията.

Днес това се променя все по-бързо. Хората очакват автомобилите им да са в крак с последните ИТ тенденции и да не влизат в свят, който е няколко години назад и не е съвместим дори със смартфоните им. С еволюцията на превозните средства до софтуерно дефинирани, свързани компютри на колела, се очертава нова сфера за конкуренция между водещите световни технологични компании.

Гигантът в производството на чипове Qualcomm и BMW сключиха споразумение за пускането на пазара на нова автоматизирана система за шофиране, съобщава CNBC. Тя е силен сигнал, че автомобилът наистина е следващата граница за ИТ компаниите. Това е ход, който позиционира Qualcomm не само като доставчик на компоненти, но и като ключов архитект на бъдещето на мобилността.

Дуото представи най-новата система за автоматизирано шофиране Snapdragon Ride Pilot за BMW iX3 – позволяваща шофиране без ръце по одобрени магистрали и възможност за смяна на лентата. Тя е изградена на базата на чипа и софтуерния пакет Snapdragon Ride на Qualcomm, отговаряща на стандартите на ЕС ниво 2+.

Главният изпълнителен директор на Qualcomm, Кристиано Амон, очаква „ефект на доминото“, тъй като други автомобилни производители ще видят производителността и безопасността на това решение и ще предприемат действия за лицензирането му. Подобни коментари поставят Qualcomm в светлината на прожекторите не само като производител на чипове, но и като доставчик на платформи в автомобилната сфера - позиция, която компанията отдавна иска.

В продължение на десетилетия производителите на автомобили се фокусираха върху конските сили, дизайна, двигателите. Но днес най-ценните иновации се случват в дигиталната сфера.

Функции като усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), развлечения в превозното средство, актуализации по въздуха и дори ефективността на двигателя се определят от софтуера и мощните процесори, които го управляват. Тази промяна създаде огромна възможност за ИТ компаниите да приложат своя опит от индустрията за смартфони и персонални компютри към автомобилния сектор.

Новата система на Qualcomm, разработена съвместно с BMW, е функция за автоматизирано шофиране ниво 2+. Това е усъвършенствана платформа, изградена върху системата-върху-чипове (SoC) на Qualcomm Snapdragon Ride, която се използва и за захранване на други части на автомобила, от цифрови кокпити до инфотейнмънт системи. Това ниво на дълбока интеграция е отклонение от традиционния модел, при който производителите на автомобили просто закупуваха компоненти. Сега те влизат в стратегическо партньорство с технологични фирми, за да изградят самия „мозък“ на автомобила.

Традиционните автомобилни производители, особено в Европа, се възприемат като изоставащи от конкурентите си от Китай, когато става въпрос за софтуерно управлявани функции. Решението на Qualcomm предлага спасителен пояс: всеобхватна, мащабируема платформа, която производителите на автомобили могат да лицензират, вместо да се налага да харчат милиарди долари и години проучвания, за да разработват свои собствени от нулата.

Автомобилното подразделение сега е център за Qualcomm, която очаква приходите ѝ от сектора да достигнат 8 милиарда долара до 2029 г. Това е ясен индикатор, че компанията вижда автомобилите като основен, бързоразвиващ се сектор, наравно с установения си бизнес с чипове за смартфони.

Автомобилът вече не е просто средство за транспорт; той се превръща в нова компютърна платформа. За ИТ компаниите това представлява огромен, неизползван пазар, където софтуерът и хардуерът ще определят победителите и губещите на следващото поколение. Със сензори, възможности за изкуствен интелект, облачна свързаност и развлекателни системи, превозните средства са готови за платформи, които надскачат познатото от традиционните производители.

Qualcomm позиционира Ride Pilot като лицензиран за „всеки автомобилен производител или Tier-1“, подчертавайки преминаването към комерсиализирани автономни системи. Междувременно Microsoft вижда интериора на автомобила като следващия екран – още един възел в разширяващата се свързана екосистема. Компанията си партнира с LG, за да внедри Xbox Cloud Gaming в превозни средства, използвайки базираната на webOS платформа за автомобилно съдържание на LG – предлагайки игри в автомобила по време на спирки за зареждане на електрически превозни средства. По подобен начин компании като Foxconn, Wayve и Intel активно преоформят автомобилната електроника, автономността или софтуерното съгласуване – допълнително размивайки границите между традиционните ИТ и автомобилите.

Днешните автомобили съчетават машинно обучение, високопроизводителни чипове, развлечения и всички отличителни белези на технологичните компании. Както се изрази главният изпълнителен директор на Qualcomm, това е само началото. Това, което някога беше хардуер и механика, сега е софтуер и платформи.

