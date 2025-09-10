Технологии

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

Сред тях е и iPhone Air - най-тънкият и лек досега

Мартин Дешев

10 септември 2025, 05:57
Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички
Източник: Apple

Apple представи нови смартфони, които казва, че представляват най-значителното обновяване на линията iPhone от години. Докато iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max усъвършенстват формулата на Apple с по-силна производителност, по-ярки дисплеи и по-интелигентно изображение, истинската новина беше iPhone Air - устройство, което предефинира очакванията за това какво може да бъде един съвременен смартфон. 

iPhone Air е върхът на инженерните умения на Apple, с изключително тънък профил от само 5,6 мм и тегло от 165 грама. Дизайнът му се отличава с гланцирана, огледална титаниева рамка Grade 5, която не само му придава естетика, но и гарантира здравина. Гърбът на устройството има ново фрезовано плато, което помещава камерата и други важни компоненти, освобождавайки вътрешно пространство за максимално увеличаване на размера на батерията.

Неговият 6,5-инчов Super Retina XDR OLED дисплей също не е компромис. С честота на опресняване ProMotion до 120Hz, режим Always-On и пикова яркост от 3000 нита, екранът е готов както за HDR филми, така и за видимост на открито.

Вътре в тънкия корпус се намира най-мощният мобилен процесор на Apple досега, чипът A19 Pro, който включва шестядрен CPU и петядрен GPU, проектирани за усъвършенствано машинно обучение и сериозна видео графика. Новият чип за свързаност N1 осигурява безжична производителност, подходяща за бъдещето, с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, докато модемът C1X осигурява светкавични 5G скорости.

Източник: Apple

Животът на батерията остава приемлив, като Apple обещава до 27 часа възпроизвеждане на видео и дори по-дълга издръжливост, когато е свързан с новия аксесоар за батерия MagSafe. Този баланс между минималистична форма и устойчива производителност е може би най-голямото постижение на iPhone Air. 

Сферата, в която iPhone Air умишлено се отклонява от Pro моделите, е в системата си от камери. Вместо да разполага с три или четири обектива, той избира семплота. На задната част е разположена 48-мегапикселова Fusion Main камера, проектирана да балансира светлината, детайлите и цвета в голямо разнообразие от условия на снимане. Отпред 18-мегапикселова камера с поддръжка на Center Stage прави видео разговорите и влоговете динамични, като автоматично прекадрира кадъра, за да следва движението.

Източник: Apple

iPhone 17: Подобрения в производителността и камерата за всеки 

Новият iPhone 17 предлага функции на флагманско ниво на по-широка аудитория. Захранва се от новия чип A19, който е изграден върху 3-нанометрова архитектура от трето поколение. A19 разполага с 6-ядрен процесор, който е 1,5 пъти по-бърз от A15 Bionic и 5-ядрен графичен процесор, който е над два пъти по-бърз. Той също така включва невронни ускорители, вградени във всяко ядро, за да поддържат усъвършенствани генеративни AI модели на устройството.

Източник: Apple

За първи път в стандартен модел iPhone всички задни камери са 48MP. Системата от камери включва 48MP Fusion Main камера с 2x телеобектив с оптично качество и 48MP Fusion Ultra Wide камера, която заснема четири пъти по-голяма резолюция от предишното поколение. Предната камера също е нова, с Center Stage с по-широко зрително поле и 18MP сензор, способен да прави пейзажни снимки, докато държите телефона вертикално.

6,3-инчовият Super Retina XDR дисплей на iPhone 17 разполага и с ProMotion до 120Hz и пикова яркост от 3000 нита на открито. Животът на батерията е значително подобрен, предлагайки до 30 часа възпроизвеждане на видео. Устройството поддържа и Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, благодарение на новия чип за безжична мрежа N1, и се предлага с начален капацитет за съхранение от 256GB, което удвоява капацитета на базовото ниво на предишното поколение.

Източник: Apple

iPhone 17 Pro и Pro Max: Върховна производителност и иновации в камерата 

За тези, които изискват най-доброто, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max предлагат драматичен скок в производителността и иновациите в камерата. Те са оборудвани с новия чип A19 Pro, който осигурява подобрена производителност и ефективност и разполагат с нова от полиран алуминий с парообразна камера за до 40% по-добра устойчива производителност. Тази нова архитектура позволява и по-голяма батерия, което дава на iPhone 17 Pro Max най-добрия живот на батерията досега в iPhone.

Системата на камерите на Pro моделите е допълнително усъвършенствана, с три 48MP Fusion камери и нова 18MP предна камера Center Stage. Изцяло новата телеобективна камера е предлага 8x оптично увеличение - най-голямото досега в iPhone и 56% по-голям сензор за заснемане на невероятни детайли от разстояние.

Източник: Apple

Подобно на iPhone Air, Pro моделите разполагат с Ceramic Shield 2 както отпред, така и отзад за по-голяма издръжливост. Тези модели от най-висок клас се предлагат в три нови цвята: тъмносиньо, космическо оранжево и сребристо. С тези нови устройства Apple продължава да разширява границите на дизайна, производителността и потребителското изживяване, затвърждавайки позицията си начело в индустрията за смартфони.

Производителността при слаба светлина също е подобрена, като по-големите сензори и алгоритмите за машинно обучение работят заедно за намаляване на шума, като същевременно запазват естествените тонове. Видеото продължава да бъде крепостта на Apple: новите модели заснемат 4K Dolby Vision с 60 кадъра в секунда, със запис на пространствено аудио и автоматично намаляване на вятъра за по-ясен звук. 

И във всички нови модели Apple постига важни крачки както по отношение на потребителското изживяване, така и на устойчивостта. Дисплеите са по-ярки и по-ефективни, батериите се възползват от по-интелигентно адаптивно управление на захранването, а скоростите на зареждане са по-бързи с поддръжка на USB-C с по-висока мощност. Паметта вече започва от 256GB, което отчита нарастващия апетит за съдържание с висока резолюция.

В екологично отношение Apple се е насочила още повече към рециклираните материали. Семейството iPhone 17 използва 100% рециклиран кобалт в батериите си, 85% рециклиран алуминий в рамката си и разчита на възобновяема енергия в производствените си съоръжения, което подчертава ангажимента на компанията да направи линията iPhone въглеродно неутрална през следващите години. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple iPhone смартфон мобилен телефон технологии софтуер хардуер
