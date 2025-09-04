Android получава нови функции за по-лесно писане

Н ай-новата актуализация на Android носи функции, предназначени да подобрят комуникацията, креативността и споделянето – директно от клавиатурата на вашето устройство. Независимо дали усъвършенствате съобщения, ремиксирате емоджита или споделяте аудио и медийни файлове с лекота, Android се стреми да направи ежедневните взаимодействия по-плавни и забавни.

Поддръжка на писане с изкуствен интелект в Gboard

Писането на смартфон става по-интелигентно. Gboard вече включва вградени инструменти с изкуствен интелект, които помагат за корекция на написаното с предложения за корекции на тона, стила, правописа и граматиката. Можете да трансформирате съобщението си с едно докосване, за да звучи по-изразително, сбито или официално или просто да проверите целия текст наведнъж. Всичко се случва локално на вашето устройство, без споделяне на данни със сървъри, което пази комуникацията поверителна.

Подобрени стикери от Emoji Kitchen

Не сте сигурни кое емоджи най-добре предава чувствата ви? Emoji Kitchen ще ви помага. Разширената функция ви позволява да разглеждате и смесвате емоджита, да запазвате любимите си и да получавате персонализирани комбинации от стикери, пригодени специално за вас. Създаването на изразителни визуализации вече е безпроблемно.

По-лесно споделяне на музика с LE Audio

Споделянето на аудио вече е изключително лесно. Android ви позволява да свържете две Bluetooth LE Audio слушалки към вашето устройство, така че вие ​​и ваш придружител да можете да слушате синхронно – идеално за пътуване до работа или гледане на съдържание заедно. Искате да включите по-голяма група? Просто генерирайте QR код, за да създадете лично аудио излъчване, към което приятелите ви могат да се присъединят със собствените си слушалки.

По-бърз трансфер на снимки и видеоклипове чрез преработения Quick Share

Прехвърлянето на медийни файлове също става още по-лесно. Обновеният Quick Share ви позволява да превключвате между режими на изпращане и получаване, да преглеждате изходящи снимки и незабавно да отваряте получено съдържание. Нова лента за напредък показва процентите на качване или изтегляне в реално време, което прави процеса по-предвидим и практичен.

Функциите постепенно ще си проправят път към съвместимите Android смартфони чрез вградените приложения - Gboard, Quick Share и т.н.

