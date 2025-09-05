Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE е тук, позициониран като идеалната входна точка към флагманската серия Galaxy S25 на компанията. Той е проектиран да предостави премиум функции и най-съвременните възможности на Galaxy AI на по-широка аудитория, всичко това на по-достъпна цена.

Ядрото на S25 FE е наборът от функции, задвижвани от изкуствен интелект. Той предлага Gemini Live, мултимодален AI асистент, който позволява визуални разговори в реално време, давайки ви възможност да получавате незабавни, контекстуални отговори. Например потребителят да му покаже няколко хранителни продукта и да попита за атрактивна рецепта с тях.

Други подобрения на изкуствения интелект включват Now Bar, който предоставя актуализации в реално време на заключения екран и Now Brief, който действа като персонализиран ежедневен бюлетин. За геймърите, Circle to Search with Google предлага безпроблемен начин за намиране на съвети и тактики, без да прекъсват играта, както и всички останали възможности на функцията за търсене на информация. Всички тези функции са защитени от новата Knox Enhanced Encryption Protection (KEEP), която гарантира поверителността на потребителя, като запазва данните и предпочитанията на устройството.

Android получава нови функции за по-лесно писане

Galaxy S25 FE следва почти неразличим от по-скъпите събратя дизайн. С дебелина 7,4 мм и тегло от 190 грама, той е едновременно елегантен и лек, а рамката му от подсилен алуминий и Gorilla Glass Victus Plus осигуряват издръжливо, но и първокласно усещане. С рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост, телефонът ще се справя и с ежедневните предизвикателства.

Внимание привлича и 6,7-инчовият Dynamic AMOLED 2X дисплей, който се отличава с ясни цветове, дълбоки черни тонове и честота на опресняване до 120 Hz. Вътре, чипсетът Exynos 2400 е съчетан с 8 GB RAM и до 512GB място за съхранение. Охладителна система с 10% по-голяма изпарителна камера от преди помага за поддържане на постоянна производителност, дори по време на продължителни игри.

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

На гърба, системата с три камери разполага с 50 MP широкоъгълна камера с оптична стабилизация на изображението, 12 MP ултраширокоъгълен сензор и 8 MP телеобектив с 3x оптично увеличение. Камерите използват ProVisual Engine на Samsung и подобрената обработка с изкуствен интелект, които оптимизират производителността при слаба светлина, изострят увеличените снимки и подобряват селфитата с новата 12 MP предна камера.

Телефонът предлага и функции като Generative Edit за премахване на нежелани елементи и Instant Slow-mo за трансформиране на всеки видеоклип с едно докосване, както и познатия Photo Assist. Устройството въвежда и по-интелигентна персонализация и преводи в реално време, което улеснява ежедневните задачи. Samsung обещава седем години актуализации на операционната система и сигурността.

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Galaxy S25 FE е създаден за надеждна, целодневна работа. Той разполага с батерия с капацитет 4900 mAh с поддръжка на 45W кабелно зареждане, което ви позволява бързо да заредите устройството си. Не е предназначен да детронира Ultra, а да разшири обхвата на Samsung и да направи неговата AI екосистема по-достъпна.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase