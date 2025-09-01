Технологии

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Обновлението тази година е малко по-различно

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 септември 2025, 06:06
AI вече изземва работните места на младите

AI вече изземва работните места на младите
Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката
Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия
xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple
SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship
Apple започва план за преоткриване на iPhone

Apple започва план за преоткриване на iPhone
Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото

С ледващата годишна актуализация на функциите на Windows 11 на Microsoft, версия 25H2, навлезе в последния си етап на предварителен преглед, което сигнализира, че пълното ѝ внедряване за всички потребители е съвсем скоро, съобщава Ars technica. За разлика от предишни системни обновявания, тази е проектирана по-различно.

Тя е предвидена като пакет за активиране, което означава, че активира предварително заредени функции с бърза корекция, вместо да изисква продължителна преинсталация, както често се случваше преди. Резултатът е по-бърза и плавна надстройка, която намалява времето за чакане на инсталация, като същевременно предоставя значими подобрения.

Новата версия е по-малко за мащабни промени в дизайна и повече за практично оптимизиране в множество области. Достъпността е значително подобрена с въвеждането на брайлов четец за Narrator, както и с подобрена точност в описанията на изображенията и помощния текст.

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Работата със заключения екран също е "пипната", с преработена икона на батерията, която показва състоянието на зареждане чрез цветно кодиране, и нова функция  за уиджети, която предлага допълнителни инструменти за персонализиране на екрана.

Поверителността и прозрачността стават централни за Windows 11, а версия 25H2 въвежда табло за управление за проследяване на последните дейности, което показва кои приложения наскоро са използвали функции за генериране на текст или изображения, задвижвани от изкуствен интелект. Това има за цел да даде на потребителите по-голям контрол върху това как се използват техните данни и системни ресурси.

В същото време Microsoft продължава дългосрочните си усилия да се откаже от остарелите интерфейси. Много функции, все още помещаващи се в стария контролен панел, като например настройките за време, език и регион, са интегрирани в модерното приложение за настройки.

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Потребителският интерфейс също претърпява някои фини, но съществени промени. Менюто „Старт“ е актуализирано с нова секция „Всички“, което елиминира необходимостта от преминаване към отделна страница, за да видите всички инсталирани приложения. Тази функция включва и опции за промяна на изгледа към решетка, списък или категория. 

За потребителите Copilot+ PC устройства, актуализацията разширява функциите, базирани на изкуствен интелект. Инструментът Click to Do например е получил нови режими за описание на изображения, докато приложението за настройки на Windows вече интегрира по-интелигентни взаимодействия. Тези промени имат за цел да направят Copilot по-проактивен и контекстуално полезен, подобрявайки цялостната производителност на тези, които разчитат на работни процеси, базирани на изкуствен интелект.

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Остарели компоненти като PowerShell 2.0 и WMIC най-накрая се премахват, което намалява претрупването и рисковете за сигурността. Корпоративните потребители също ще се възползват от разширени функции за управление, включително възможността за деинсталиране на предварително инсталирани приложения от Store чрез групови правила или платформи за управление на мобилни устройства. Тъй като 25H2 споделя много елементи с 24H2, всички тези промени се предоставят ефективно, като изискват малко повече от рестартиране, за да бъдат въведени в действие.

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

За обикновени потребител преходът ще бъде почти невидим – изтегляне, рестартиране и продължаване на работата, като същевременно ще получи по-чиста, по-модерна и по-функционална операционна система. С тази актуализация Microsoft показва, че визията ѝ за Windows е да се развива по-силно чрез малки, безпроблемни подобрения, а не чрез революционни скокове. 

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Microsoft иска да промени как сърфираме в интернет

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Windows Windows 11 Microsoft софтуер операционна система технологии
Последвайте ни
Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

Кои са най-редките и скъпи автомобили в света

carmarket.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 1 ден
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 1 ден
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 1 ден

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Планът на администрацията предвижда Газа да се превърне в туристически курорт

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 7 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Любопитно Преди 9 часа

За първи път актьор от такава величина играе Владимир Путин

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 9 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 11 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

<p>Ето какво ще бъде времето през септември</p>

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

България Преди 11 часа

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 13 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

България Преди 14 часа

Държавният глава беше посрещнат пред хижа "Алеко" от хор "Планинска песен", след което пое към върха.

<p>Ключова среща: Ердоган и Си Дзинпин чертаят бъдещето на Изтока</p>

Среща на върха: Ердоган разговаря със Си Цзинпин преди форума на ШОС в Тянцзин

Свят Преди 14 часа

Двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Израел удари говорител на "Хамас", готви офанзива в Газа

Свят Преди 14 часа

Това заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Папа Лъв XIV призова за край на "пандемията на оръжията" и мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Първият американски папа говори на английски език пред събралото се на площад „Свети Петър“ множество

Украйна опровергава руските военни твърдения

Украйна опровергава руските военни твърдения

Свят Преди 15 часа

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва, че от март насам Русия е завзела над 3500 кв. км украинска територия

<p>&quot;Хамас&quot; потвърди смъртта на Мохамед Синуар</p>

"Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си

Свят Преди 16 часа

Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа

Свят Преди 16 часа

Очаква се към тази флотилия да се присъединят „десетки“ допълнителни лодки, които ще отплават от Тунис

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

Военни и хеликоптер "Кугър" помагат за гасенето на огромния пожар в Рила

България Преди 16 часа

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Запеканка от палачинки с ябълкова плънка

Edna.bg

Разминавания в либидото? Ето го решението!

Edna.bg

Рекордна сделка! Ливърпул договори Александър Исак

Gong.bg

Веласкес: Не беше никак лесно, имаше умора

Gong.bg

Защо краят на войната в Газа не е близо

Nova.bg

Църквата чества Симеоновден

Nova.bg