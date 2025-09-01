Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

С ледващата годишна актуализация на функциите на Windows 11 на Microsoft, версия 25H2, навлезе в последния си етап на предварителен преглед, което сигнализира, че пълното ѝ внедряване за всички потребители е съвсем скоро, съобщава Ars technica. За разлика от предишни системни обновявания, тази е проектирана по-различно.

Тя е предвидена като пакет за активиране, което означава, че активира предварително заредени функции с бърза корекция, вместо да изисква продължителна преинсталация, както често се случваше преди. Резултатът е по-бърза и плавна надстройка, която намалява времето за чакане на инсталация, като същевременно предоставя значими подобрения.

Новата версия е по-малко за мащабни промени в дизайна и повече за практично оптимизиране в множество области. Достъпността е значително подобрена с въвеждането на брайлов четец за Narrator, както и с подобрена точност в описанията на изображенията и помощния текст.

Работата със заключения екран също е "пипната", с преработена икона на батерията, която показва състоянието на зареждане чрез цветно кодиране, и нова функция за уиджети, която предлага допълнителни инструменти за персонализиране на екрана.

Поверителността и прозрачността стават централни за Windows 11, а версия 25H2 въвежда табло за управление за проследяване на последните дейности, което показва кои приложения наскоро са използвали функции за генериране на текст или изображения, задвижвани от изкуствен интелект. Това има за цел да даде на потребителите по-голям контрол върху това как се използват техните данни и системни ресурси.

В същото време Microsoft продължава дългосрочните си усилия да се откаже от остарелите интерфейси. Много функции, все още помещаващи се в стария контролен панел, като например настройките за време, език и регион, са интегрирани в модерното приложение за настройки.

Потребителският интерфейс също претърпява някои фини, но съществени промени. Менюто „Старт“ е актуализирано с нова секция „Всички“, което елиминира необходимостта от преминаване към отделна страница, за да видите всички инсталирани приложения. Тази функция включва и опции за промяна на изгледа към решетка, списък или категория.

За потребителите Copilot+ PC устройства, актуализацията разширява функциите, базирани на изкуствен интелект. Инструментът Click to Do например е получил нови режими за описание на изображения, докато приложението за настройки на Windows вече интегрира по-интелигентни взаимодействия. Тези промени имат за цел да направят Copilot по-проактивен и контекстуално полезен, подобрявайки цялостната производителност на тези, които разчитат на работни процеси, базирани на изкуствен интелект.

Остарели компоненти като PowerShell 2.0 и WMIC най-накрая се премахват, което намалява претрупването и рисковете за сигурността. Корпоративните потребители също ще се възползват от разширени функции за управление, включително възможността за деинсталиране на предварително инсталирани приложения от Store чрез групови правила или платформи за управление на мобилни устройства. Тъй като 25H2 споделя много елементи с 24H2, всички тези промени се предоставят ефективно, като изискват малко повече от рестартиране, за да бъдат въведени в действие.

За обикновени потребител преходът ще бъде почти невидим – изтегляне, рестартиране и продължаване на работата, като същевременно ще получи по-чиста, по-модерна и по-функционална операционна система. С тази актуализация Microsoft показва, че визията ѝ за Windows е да се развива по-силно чрез малки, безпроблемни подобрения, а не чрез революционни скокове.

