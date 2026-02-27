Любопитно

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

След години на бурни магнитни бури и мощни изригвания, нашето Слънце неочаквано изчисти лицето си, сигнализирайки за преход към по-спокоен цикъл

27 февруари 2026, 15:50
Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа
Източник: iStock photos/Getty images

С лънцето преживя първите си дни без слънчеви петна от четири години насам в периода 22-24 февруари 2026 г., което показва преминаване към по-спокойна фаза на Слънчевия цикъл 25. Този период на ниска активност предшества слънчевия минимум, очакван около 2030 г., въпреки че все още са възможни изригвания.

Нашата най-близка звезда не е статична; тя е динамичен източник на енергия, преминаващ през фази на бурна активност и спокойствие, влияещ върху космическото време, технологичните смущения и дори климатичните промени на Земята. От векове хората проследяват настроенията му чрез различни сигнали като слънчевите петна – тъмни магнитни бури по повърхността му. Но дали тези модели са планирани или са просто случайна прищявка на природата? Наскоро Слънцето беше наблюдавано без нито едно петно, което се случва за първи път от години.

Първите дни без петна от години

От 22 до 24 февруари 2026 г. обърнатата към Земята страна на Слънцето остана „чиста“, без никакви слънчеви петна за първи път от четири години. Слънчевите петна не са просто точки, а по-хладни зони с интензивни магнитни полета. Тяхното кратко отсъствие сигнализира, че Слънцето навлиза в по-спокойна фаза на Слънчевия цикъл 25. Вече бе съобщено, че наблюденията на 25 февруари са засекли малко слънчево петно, появяващо се на слънчевия лимб, което означава, че паузата няма да продължи дълго.

Какво представлява 11-годишният слънчев цикъл

Слънцето превключва между висока и ниска активност на всеки 11 години. Максимумът настъпва, когато броят на слънчевите петна достигне своя връх; следва минимум с оскъдна активност.

Слънчевият цикъл 25 достигна своя връх през октомври 2024 г. след тих старт. Д-р Рейчъл Хау, слънчев физик в Университета в Бирмингам, Обединеното кралство, обяснява: „Определението за слънчев максимум е, когато броят на слънчевите петна е най-висок. В същото време това обикновено е моментът, в който се случва обръщането на полярността. След това, в следващия цикъл, всичко се повтаря отново, но в обратен ред“.

Около максимума слънчевите изригвания и изхвърлянето на коронална маса зачестиха, нарушавайки работата на сателитите и радиосигналите. Сега, след като полюсите са обърнати и петната изчезват, минимумът наближава около 2030 г.

Липсата на петна не означава, че Слънцето е затихнало

Тихите фази не означават пълно затишие – изригвания все още могат да изригват. Преди това най-силното изригване в цикъла удари през 2017 г., близо до минимума от 2019 г. Д-р Хау отбелязва: „Понякога към края на един цикъл можете да видите региони, принадлежащи към следващия, които се появяват на по-високи ширини. Можете да разберете, че са от нов цикъл, защото са с обратна полярност“.

Източник: TOI    
Слънчеви петна Слънчев цикъл 25 Слънчев минимум Слънчева активност 11-годишен слънчев цикъл Космическо време Слънчеви изригвания Коронални изхвърляния на маса Полярност на Слънцето Слънчева физика
Последвайте ни
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Певецът Стенли е в болница

Певецът Стенли е в болница

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 19 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 20 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Uwe Lucas – Head of Strategy, Hakuhodo Europe

Уве Лукас: Всеки успешен бранд е създаден с една цел: да направи живота на хората по-добър

Любопитно Преди 24 минути

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Свят Преди 51 минути

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Свят Преди 1 час

Разследването в момента е съсредоточено върху контрабандата на пет тона марихуана от Северна Македония до Крушевац

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Свят Преди 2 часа

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран

Прощаваме се с Асен Шопов

Прощаваме се с Асен Шопов

България Преди 2 часа

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

България Преди 2 часа

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

Свят Преди 2 часа

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

<p>Гюров потвърди за сигнала за националната сигурност</p>

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Свят Преди 2 часа

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи на брифинг, че има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 2 часа

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 2 часа

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

България Преди 3 часа

Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в подкаста "Телеграфно" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

България Преди 3 часа

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Тръмп искал Иванка да се омъжи за Том Брейди

Любопитно Преди 3 часа

В мемоарите си Гавин Нюсъм разкрива как Тръмп публично унижил Джаред Кушнър, оплаквайки се, че Иванка е избрала него пред звездата Том Брейди, с което провалила плановете му за създаване на мощна семейна „династия на властта

<p>Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон&nbsp;</p>

"Ционистки военнопрестъпник": Вандали оскверниха статуята на Чърчил в Лондон

Свят Преди 3 часа

Статуята е оградена и тази сутрин е била почистена

<p>Компания, свързана с &quot;Лукойл&quot;, заплашва България с дело -&nbsp;кабинетът подготвя защита</p>

"Литаско" заплашва България с арбитражно дело, кабинетът подготвя защита

България Преди 3 часа

Швейцарската компания, свързана с групата „Лукойл“, твърди, че мерки на българските власти представляват нарушение на инвестиционни споразумения и незаконно отчуждаване без компенсация

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Edna.bg

Веско Ешкенази поля дървена сватба

Edna.bg

Гуардиола за сблъсъка с Реал Мадрид: Учиш се, като играеш срещу най-добрите

Gong.bg

Гери-Никол нажежи страстите до червено с провокативна визия

Gong.bg

Малката потребителска кошница е поскъпнала с 1,2% през февруари

Nova.bg

Три областни дирекции на МВР с нови ръководители

Nova.bg