Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

С лънцето преживя първите си дни без слънчеви петна от четири години насам в периода 22-24 февруари 2026 г., което показва преминаване към по-спокойна фаза на Слънчевия цикъл 25. Този период на ниска активност предшества слънчевия минимум, очакван около 2030 г., въпреки че все още са възможни изригвания.

Нашата най-близка звезда не е статична; тя е динамичен източник на енергия, преминаващ през фази на бурна активност и спокойствие, влияещ върху космическото време, технологичните смущения и дори климатичните промени на Земята. От векове хората проследяват настроенията му чрез различни сигнали като слънчевите петна – тъмни магнитни бури по повърхността му. Но дали тези модели са планирани или са просто случайна прищявка на природата? Наскоро Слънцето беше наблюдавано без нито едно петно, което се случва за първи път от години.

Първите дни без петна от години

От 22 до 24 февруари 2026 г. обърнатата към Земята страна на Слънцето остана „чиста“, без никакви слънчеви петна за първи път от четири години. Слънчевите петна не са просто точки, а по-хладни зони с интензивни магнитни полета. Тяхното кратко отсъствие сигнализира, че Слънцето навлиза в по-спокойна фаза на Слънчевия цикъл 25. Вече бе съобщено, че наблюденията на 25 февруари са засекли малко слънчево петно, появяващо се на слънчевия лимб, което означава, че паузата няма да продължи дълго.

Какво представлява 11-годишният слънчев цикъл

Слънцето превключва между висока и ниска активност на всеки 11 години. Максимумът настъпва, когато броят на слънчевите петна достигне своя връх; следва минимум с оскъдна активност.

Слънчевият цикъл 25 достигна своя връх през октомври 2024 г. след тих старт. Д-р Рейчъл Хау, слънчев физик в Университета в Бирмингам, Обединеното кралство, обяснява: „Определението за слънчев максимум е, когато броят на слънчевите петна е най-висок. В същото време това обикновено е моментът, в който се случва обръщането на полярността. След това, в следващия цикъл, всичко се повтаря отново, но в обратен ред“.

Около максимума слънчевите изригвания и изхвърлянето на коронална маса зачестиха, нарушавайки работата на сателитите и радиосигналите. Сега, след като полюсите са обърнати и петната изчезват, минимумът наближава около 2030 г.

Липсата на петна не означава, че Слънцето е затихнало

Тихите фази не означават пълно затишие – изригвания все още могат да изригват. Преди това най-силното изригване в цикъла удари през 2017 г., близо до минимума от 2019 г. Д-р Хау отбелязва: „Понякога към края на един цикъл можете да видите региони, принадлежащи към следващия, които се появяват на по-високи ширини. Можете да разберете, че са от нов цикъл, защото са с обратна полярност“.