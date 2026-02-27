Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

С елена Гомес не позволява на негативните коментари да повлияят на щастието ѝ. След като нейният партньор Бени Бланко се превърна в мишена на онлайн критики заради външния си вид и поведението си в дебютния си подкаст, Гомес публикува видео, с което потвърди силните си чувства към него, пише HOLA!

В своите Instagram истории певицата сподели кратък клип, на който двамата с Бланко си разменят нежна целувка. „Влюбвам се в теб все повече с всеки изминал ден, любов моя“, написа тя над кадрите.

Нейната реакция е отговор на вълната от остри коментари по адрес на Бланко, последвали първия епизод на новия му подкаст „Friends Keep Secrets“ („Приятелите пазят тайни“). В проекта участват и двамата му най-добри приятели, които са и негови съводещи: Лил Дики и Кристин Баталуко.

Част от епизода стана популярен из социалните медии, като фокусът падна върху мръсните крака на Бланко и факта, че ги е качил върху дивана на Лил Дики, където е записано предаването.

„Хубав подкаст, но си измий краката, Бени, и почисти пода“, гласи един от коментарите. По-късно в епизода Бланко нарочно изпусна газове, обръщайки се към звукозаписния екип с думите: „Чакайте, вижте дали можете да уловите това.“

Зрителите, както често се случва, побързаха да замесят и Гомес в ситуацията. „Защо би се омъжила за него от всички мъже на света?“, написа потребител в платформата X. „Това е отвратително, не знам как Селена го търпи“, добави друг.

Benny Blanco Fans Melt Down After He Exposes His Dirty Feet on Debut Podcast Episode https://t.co/dH8BLzkpJH — People (@people) February 25, 2026

Защо Бени Бланко реши да навлезе в света на подкастите?

Бланко стартира проекта заедно с двамата си най-близки приятели, като планират да публикуват разговори с широк кръг от известни личности, включително Ед Шийрън, Пол Ръд и Гуинет Полтроу.

Самата концепция на проекта е по-сложна от тази на обикновения подкаст. В къщата на Лил Дики са разположени множество камери и микрофони в различни стаи, което позволява на участниците да се движат свободно и да не бъдат приковани пред микрофона през цялото време.

Selena Gomez says she loves Benny Blanco more after his dirty bare feet and mic fart 🥰 https://t.co/5xlMh3f8z3 pic.twitter.com/eD25itDsNz — TMZ (@TMZ) February 25, 2026

„Не че не е подкаст“, казва Баталуко, съпруга на Лил Дики и съводеща, „а е подкаст и нещо повече.“

„Имаме толкова разнородна група от приятели, че понякога човекът, с когото разговаряме, ще бъде майка ми, а друг път – Селена Гомес“, сподели Бланко за предстоящите епизоди. „Може да говорим с лидер в сферата на изкуствения интелект, а след това – с човека, създал машината за пръдни.“