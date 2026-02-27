Любопитно

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Селена Гомес защити партньора си Бени Бланко с емоционално видео, след като той стана мишена на онлайн подигравки заради провокативното си поведение в своя нов подкаст. Тя потвърди любовта си към него, игнорирайки критиките на феновете

27 февруари 2026, 16:01
Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст
Източник: Getty Images

С елена Гомес не позволява на негативните коментари да повлияят на щастието ѝ. След като нейният партньор Бени Бланко се превърна в мишена на онлайн критики заради външния си вид и поведението си в дебютния си подкаст, Гомес публикува видео, с което потвърди силните си чувства към него, пише HOLA!

В своите Instagram истории певицата сподели кратък клип, на който двамата с Бланко си разменят нежна целувка. „Влюбвам се в теб все повече с всеки изминал ден, любов моя“, написа тя над кадрите.

Нейната реакция е отговор на вълната от остри коментари по адрес на Бланко, последвали първия епизод на новия му подкаст „Friends Keep Secrets“ („Приятелите пазят тайни“). В проекта участват и двамата му най-добри приятели, които са и негови съводещи: Лил Дики и Кристин Баталуко.

Част от епизода стана популярен из социалните медии, като фокусът падна върху мръсните крака на Бланко и факта, че ги е качил върху дивана на Лил Дики, където е записано предаването.

„Хубав подкаст, но си измий краката, Бени, и почисти пода“, гласи един от коментарите. По-късно в епизода Бланко нарочно изпусна газове, обръщайки се към звукозаписния екип с думите: „Чакайте, вижте дали можете да уловите това.“

Зрителите, както често се случва, побързаха да замесят и Гомес в ситуацията. „Защо би се омъжила за него от всички мъже на света?“, написа потребител в платформата X. „Това е отвратително, не знам как Селена го търпи“, добави друг.

  • Защо Бени Бланко реши да навлезе в света на подкастите?

Бланко стартира проекта заедно с двамата си най-близки приятели, като планират да публикуват разговори с широк кръг от известни личности, включително Ед Шийрън, Пол Ръд и Гуинет Полтроу.

Самата концепция на проекта е по-сложна от тази на обикновения подкаст. В къщата на Лил Дики са разположени множество камери и микрофони в различни стаи, което позволява на участниците да се движат свободно и да не бъдат приковани пред микрофона през цялото време.

„Не че не е подкаст“, казва Баталуко, съпруга на Лил Дики и съводеща, „а е подкаст и нещо повече.“

„Имаме толкова разнородна група от приятели, че понякога човекът, с когото разговаряме, ще бъде майка ми, а друг път – Селена Гомес“, сподели Бланко за предстоящите епизоди. „Може да говорим с лидер в сферата на изкуствения интелект, а след това – с човека, създал машината за пръдни.“

Селена Гомес Бени Бланко Подкаст Приятелите пазят тайни Онлайн критики Връзка Селена Гомес и Бени Бланко Скандал Негативни коментари Instagram видео Мръсни крака Поведение в подкаст
Последвайте ни

По темата

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

Певецът Стенли е в болница

Певецът Стенли е в болница

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 19 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 20 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Uwe Lucas – Head of Strategy, Hakuhodo Europe

Уве Лукас: Всеки успешен бранд е създаден с една цел: да направи живота на хората по-добър

Любопитно Преди 24 минути

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Свят Преди 51 минути

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Свят Преди 1 час

Преди броени дни Виктор Орбан предупреди за възможни украински атаки и изпрати армията да охранява енергийни обекти в Унгария

,

„Финландската гвардия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Свят Преди 1 час

Разследването в момента е съсредоточено върху контрабандата на пет тона марихуана от Северна Македония до Крушевац

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Свят Преди 2 часа

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран

Прощаваме се с Асен Шопов

Прощаваме се с Асен Шопов

България Преди 2 часа

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

България Преди 2 часа

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

Свят Преди 2 часа

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

<p>Гюров потвърди за сигнала за националната сигурност</p>

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Свят Преди 2 часа

Припомняме, че по-рано днес служебният министър на земеделието Иван Христанов съобщи на брифинг, че има заплаха за националната сигурност, за което е известен и премиерът

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 2 часа

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 2 часа

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

Ален Симеонов: Заловил съм над 200 педофили – повече от МВР

България Преди 3 часа

Симеонов, известен като ловец на педофили, споделя в подкаста "Телеграфно" детайли от дейността си по разкриване на лица, извършващи престъпления срещу деца

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

Бебе с тегло почти 6 кг се роди в “Майчин дом”

България Преди 3 часа

Раждането премина успешно благодарение на координацията на екипа на болницата

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Мистерията „Бохемска горичка“: Изтече списъкът на най-секретното общество в света

Свят Преди 3 часа

От шефа на Google до съпруга на Нанси Пелоси: Вижте кои са могъщите мъже, които се събират в тайния лагер в Калифорния и какво стои зад ритуала „Изгаряне на грижата“

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Edna.bg

Веско Ешкенази поля дървена сватба

Edna.bg

Гуардиола за сблъсъка с Реал Мадрид: Учиш се, като играеш срещу най-добрите

Gong.bg

Гери-Никол нажежи страстите до червено с провокативна визия

Gong.bg

Малката потребителска кошница е поскъпнала с 1,2% през февруари

Nova.bg

Три областни дирекции на МВР с нови ръководители

Nova.bg