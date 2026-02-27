България

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района

27 февруари 2026, 17:57
Източник: ГДБОП

С лужители на ГДБОП във Варна арестуваха 11 души в хода на специализирана операция срещу разпространението на наркотици на територията на града.

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района. Той е арестуван в момент на сделка с негов разпространител, съобщиха от ГДБОП.

Арестуваха 70-годишен с фентанил във Варна

Полицейските действия са проведени в условия на неотложност. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Варна. Привлечени към наказателна отговорност са четири лица.

С постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е продължено на 72 часа.

При последвалите действия по разследването са извършени обиски, огледи и проверки на частни квартири и автомобили.

Задържаха наркодилъри с 9 вида дрога във Варненско

Иззети са наркотични вещества - пресовки фентанил с тегло 182.77 гр, метамфетамин 21.10 гр, марихуана 59.165 гр, мобилни телефони, везни и 23 730 евро кеш. Работата продължава под надзора на прокуратурата.

 

 

ГДБОП Варна Наркотици
