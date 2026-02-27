Тревога в СЗО: Човек със свински грип без контакт с животни

И спания изпрати предупреждение до Световната здравна организация (СЗО) за предполагаемо предаване от човек на човек на вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, предаде „Ройтерс“, като се позова на говорител на здравните власти в Каталуния.

В изявление на каталунските здравни власти се казва, че рискът за населението е бил оценен като „много нисък“. Заразеното лице не е проявило грипоподобни респираторни симптоми и тестове с директен контакт са установили, че вирусът не се препредава, се добавя в изявлението.

Според материал на „Паис“, в който се цитират източници от здравните власти в Каталуния, пациентът, който вече се е възстановил, не е имал контакти с прасета или свиневъдни ферми, което е накарало експертите да заключат, че става въпрос за предаване на патогена от човек на човек.

Това е предизвикало опасения заради потенциала от избухването на пандемия, ако вируса на свински грип се рекомбинира с вирус на човешки грип, което може да се случи, ако прасе се зарази с двата вида едновременно.

СЗО към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва „Ройтерс“.

През 2023 г. Нидерландия също предупреди СЗО за потвърдено заразяване на човек с вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, като тогава заразеният също нямаше история на работа в близост до животни.

През 2009 г. избухна пандемия от свински грип, при която бяха заразени милиони хора. Тя бе причинена от вирус, съдържащ генетичен материал от вируси, циркулиращи в прасета, птици и хора.