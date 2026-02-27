Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

О бластните дирекции на МВР в Разград, Търговище и Габрово вече имат нови директори. В Разград постът заема от Петър Ванев. В Търговище е назначен Мариан Михайлов, а в Габрово- Георги Георгиев. Това съобщиха от пресцентъра на МВР пред NOVA.

Директорът на областната дирекция в София също е преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжността.

Сред областните градове, за които се спекулира, че ще има промяна са Перник, Благоевград, Бургас и Кюстендил, но към този момент информацията не се потвърждава.