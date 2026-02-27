Свят

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

27 февруари 2026, 16:18
Източник: iStock/Getty Images

К ато част от разследване на прокуратурата в Милано, италианската полиция изпълни днес в Испания европейска заповед за арест за отвличане при утежнени обстоятелства, довело до смърт, на сина на 54-годишния Александру Адаричи - украински и румънски гражданин, бивш банкер и бизнес мениджър, който на 23 януари падна от хотелска стая в Милано и загина, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Задържаният 34-годишен син предполагаемо е участвал в отвличането на баща си, за да го накара да му прехвърли 250 хил. евро в криптовалута. Следователите и прокурор Росарио Феракане, както се отбелязва в изявление от прокурор Марчело Виола, „установи, че заподозреният, след като убеждава баща си – бизнесмен, който като него е активен във финансовия и инвестиционен сектор, да замине за Милано за бизнес среща“ в сградата, недалеч от Миланската катедрала, планира отвличането му с цел да го заставят да прехвърли 250 хил. евро в криптовалута“. Според разследването 34-годишният мъж „е отговорен за падането от прозореца“ на бившия банкер, също така защото е бил „единственото лице, което е присъствало в стаята“ по време на падането от четвърти етаж.

Технически разследвания реконструира случилото се с 54-годишния мъж и неговите движения, а чрез анализ на камери за наблюдение и телефонни записи е възможно да се проследят движенията на сина му, като се установява ролята му в смъртта на баща му. Испанските полицейски сили, по-специално тези в Барселона, също участват в разследването в сътрудничество с Европол и Евроюст. Те изпълняват заповедта за арест тази сутрин. Двама следователи от италианската полиция също участват в ареста.

Преди това синът дава невероятна версия на събитията, заявявайки, че той и баща му са били отвлечени от апартамента от неизвестни лица и че му е било казано да се върне в Испания, без да докладва за инцидента.

Според съдебномедицинските експертизи тялото на бащата показва следи от насилие по врата и китките, което предполага, че може да е бил вързан и бит. Същия следобед е забелязано как мъж да гледа през прозореца, от който пада бившият банкер, а след това същият човек се среща с портиерката на излизане, питайки я на английски какво се е случило.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Отвличане Милано Смъртен случай Банкер Криптовалута
