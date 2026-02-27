Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Б ившият български футболист Димитър Стилянов беше осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода от съда в Екзитър за притежание и разпространение на наркотици, съобщкава devonlive.

Стилянов е бил разкрит от персонала на хотел "Премиър Ин" в Сийтън, Девън, който подал сигнал до полицията за подозрително поведение на своя гост. При претърсване на стаята му били открити над 100 пакетчета с кокаин, които първоначално футболистът заявил, че са за лично ползване. По-късно той признал, че ги е продавал, за да изплати дълг към банда.

В стаята били намерени още канабис, мелничка, телефони, както и 1 900 паунда в брой. Стойността на кокаина на улицата е била около 4280 паунда.

Адвокатът на Стилянов, Рейчъл Смит, заявила, че той е имал обещаваща футболна кариера, която обаче била прекъсната поради здравословни проблеми. По-късно той започнал да залага, за да покрие медицински разходи в България, преди да пътува до Великобритания с туристическа виза.

При ареста си Стилянов бил засечен да залага на лаптопа си, докато до него имало линии с готов за консумация кокаин. Той е водил разговори с имиграционните власти, които засега нямат намерение да го депортират, но това може да се промени след осъждането му.

Димитър Стилиянов е бивш играч на Етър и през 2010 г. бе отличен като един от най-големите млади таланти в националната програма "Децата и футболът".