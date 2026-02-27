Свят

Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия

Адвокатът на Стилянов, Рейчъл Смит, заявила, че той е имал обещаваща футболна кариера

27 февруари 2026, 17:15
Осъдиха Димитър Стилянов за наркотици в Англия
Източник: EPA/БГНЕС

Б ившият български футболист Димитър Стилянов беше осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода от съда в Екзитър за притежание и разпространение на наркотици, съобщкава devonlive.

Стилянов е бил разкрит от персонала на хотел "Премиър Ин" в Сийтън, Девън, който подал сигнал до полицията за подозрително поведение на своя гост. При претърсване на стаята му били открити над 100 пакетчета с кокаин, които първоначално футболистът заявил, че са за лично ползване. По-късно той признал, че ги е продавал, за да изплати дълг към банда.

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

В стаята били намерени още канабис, мелничка, телефони, както и 1 900 паунда в брой. Стойността на кокаина на улицата е била около 4280 паунда.

Адвокатът на Стилянов, Рейчъл Смит, заявила, че той е имал обещаваща футболна кариера, която обаче била прекъсната поради здравословни проблеми. По-късно той започнал да залага, за да покрие медицински разходи в България, преди да пътува до Великобритания с туристическа виза.

При ареста си Стилянов бил засечен да залага на лаптопа си, докато до него имало линии с готов за консумация кокаин. Той е водил разговори с имиграционните власти, които засега нямат намерение да го депортират, но това може да се промени след осъждането му.

Петър Дачев - от знаменит шампион до поредния замесен в наркотрафика спортист

Димитър Стилиянов е бивш играч на Етър и през 2010 г. бе отличен като един от най-големите млади таланти в националната програма "Децата и футболът".

Източник: БГНЕС    
Димитър Стилянов Наркотици
Последвайте ни
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

30+1 Археологически чудеса, които пренаписаха човешката история

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

Смениха шефовете на три областни дирекции на МВР

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

Ползват ли данъчни облекчения самоосигуряващите се

pariteni.bg
Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

Volkswagen достави 2-милионния си електромобил

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 21 часа
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 22 часа
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

ГДБОП разби мафията за фентанил във Варна

България Преди 1 час

Сред задържаните е основният дилър на фентанил и метамфетамин в района

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

Тежка катастрофа блокира АМ „Тракия” край Пловдив

България Преди 1 час

Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Мъчния и вероятно убийство на бивш украински банкер в Италия

Свят Преди 2 часа

Задържан е 34-годишният му син, който предполагаемо е участвал в отвличането на баща си

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Мръсни крака и странно поведение: Селена Гомес защити Бени Бланко след скандалния му подкаст

Любопитно Преди 3 часа

Селена Гомес защити партньора си Бени Бланко с емоционално видео, след като той стана мишена на онлайн подигравки заради провокативното си поведение в своя нов подкаст. Тя потвърди любовта си към него, игнорирайки критиките на феновете

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Слънцето изненада учените: Звездата ни навлезе в нова фаза, остана без петна за 72 часа

Любопитно Преди 3 часа

След години на бурни магнитни бури и мощни изригвания, нашето Слънце неочаквано изчисти лицето си, сигнализирайки за преход към по-спокоен цикъл

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

Адемов: Вдигането на пенсиите и заплатите е в бюджета

България Преди 3 часа

Проектът за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Защо Орбан разполага военни части из Унгария?

Свят Преди 3 часа

Преди броени дни Виктор Орбан предупреди за възможни украински атаки и изпрати армията да охранява енергийни обекти в Унгария

,

„Финландската гвардия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Как сръбската мафия превзе бизнеса в РС Македония с марихуана

Свят Преди 3 часа

Разследването в момента е съсредоточено върху контрабандата на пет тона марихуана от Северна Македония до Крушевац

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Китайците се евакуират "възможно най-бързо" от Иран

Свят Преди 4 часа

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран

Прощаваме се с Асен Шопов

Прощаваме се с Асен Шопов

България Преди 4 часа

Неговото име остава завинаги вписано в летописа на Театър „Българска армия“

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

България Преди 4 часа

Иванка Динева пое управлението на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в края на септември 2023 г., наследявайки на поста проф. Росен Коларов

<p>Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин</p>

„Прозорецът се затваря“: Зеленски обяви готовност за среща с Путин, но постави ултиматум за териториите

Свят Преди 4 часа

В емоционално интервю за Sky News украинският лидер разкри кога очаква край на войната и защо Славянск и Краматорск са „червената линия“, която Киев никога няма да прекрачи

Андрей Бабиш се радва на резултатите от парламентарните избори в Чехия

Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни

Свят Преди 4 часа

Разследване на POLITICO картографира по-тихия стълб от империята на Андрей Бабиш и регулаторните „бели петна“, които го заобикалят

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

"Алианс за права и свободи" е регистрирана политическа партия

България Преди 4 часа

Партията заявява, че се фокусира върху правата на човека, солидарността и културната идентичност

,

„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Елеонора Иванова – Нори:Два дни преди предложението се молих да не взима пръстен от кутията ми за бижута, защото всички са ми големи

Edna.bg

За първи път в „The Floor“: Участник печели ключови секунди като бонус

Edna.bg

Само от неустойки треньор натрупа 25 млн. долара за 10 години

Gong.bg

Ясна е пълната програма за 1/8-финалите на ШЛ, най-интерсните дуели се засичат

Gong.bg

МС ще осигури финансиране за паравани за изборите през април

Nova.bg

Един загинал и десетки ранени, след като трамвай дерайлира в Милано (ВИДЕО)

Nova.bg