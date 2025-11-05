Apple планира навлизане в най-евтините лаптопи

Apple подготвя значителна стратегическа промяна, разработвайки нов, евтин Mac лаптоп, съобщава Bloobmerg. Лаптопът ще е предназначен да се конкурира директно с бюджетните Chromebook и басовите Windows компютри.

Този ход бележи първия път, когато компанията активно се насочва към чувствителния към цените пазар с големи обеми, с цел да привлече ученици, студенти, фирми и случайни потребители в екосистемата на macOS. И е голяма стъпка встрани от досегашната твърда позиция на Apple да предлага премиум устройства на съответните високи цени.

Очаква се новото устройство, с кодово име J700, да бъде пуснато на пазара през първата половина на 2026 г. и ще бъде на цена „доста под 1000 долара“, което ще е значително по-ниско от настоящата начална цена от 999 долара на MacBook Air. Години наред Apple се фокусира върху премиум сегмента, но доминирането на Chromebook на пазара за учащи, съчетано с огромния размер на сегмента на достъпните персонални компютри, доведе до това сериозно преосмисляне.

Apple планира да захранва лаптопа с процесор от серията A на iPhone, вместо с обичайните си чипове от серията M. Според съобщенията, вътрешни тестове показват, че този чип би могъл да превъзхожда по-старите процесори, оптимизирани за Mac, като M1.

За да се намалят разходите, лаптопът вероятно ще използва по-достъпен LCD панел, а размерът на екрана му се очаква да бъде малко под 13,6 инча - което го прави най-малкият екран на Mac в момента в гамата.

Стратегически, Apple изглежда се насочва не само към потребители на Chromebook и евтини Windows, които са ориентирани към цената си, но и към купувачи на iPad, които може би искат по-традиционно изживяване с лаптоп. Този Mac е специално проектиран за сърфиране в интернет, създаване на документи и редактиране на леки медийни файлове – основните случаи на употреба в образователната индустрия и за обикновени потребители.

Разбира се, има компромиси. Използвайки по-малко усъвършенствани компоненти, новият модел може да няма някои от производителността и функциите на високия клас машини на Apple. Но ако Apple успее да постигне основната си цел, би могла да направи емблематичното си Mac изживяване достъпно за изцяло нова аудитория.

В момента най-достъпното устройство на Apple с клавиатура често е iPad от базово ниво, съчетан с аксесоар за клавиатура, който все още може да струва около $600. Новият Mac ще предлага цялостно, интегрирано лаптоп изживяване с пълната мощ на macOS на подобна, ако не и по-добра, цена.

Apple не е коментирала темата. Решението на компанията е логично и от гледна точка на факта, че тя, както и други производители, търсят начини да увеличат доходите си от софтуерни услуги, а не само от физическите устройства.

