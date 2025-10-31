Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

HONOR официално навлиза в следващия етап от еволюцията на интелигентните технологии с MagicOS 10. Новата операционна система е задвижвана от изкуствен интелект и бе представена на първата глобална конференция за разработчици на компанията в Шънджън. MagicOS 10 е повече от просто софтуерен ъпгрейд, а бележи смелата стъпка на HONOR към бъдеще, където операционните системи не са просто инструменти, а интелигентни, саморазвиващи се асистенти, които учат, адаптират се и си сътрудничат с потребителите.

HONOR описва MagicOS 10 като първата в света саморазвиваща се операционна система с изкуствен интелект. Тя е задвижвана от собствения си голям езиков модел MagicLM 3.0. Компанията предвижда промяна на парадигмата „от ерата на операционните системи към ерата на операционните системи с изкуствен интелект“, където системата става активен участник, а не пасивна платформа.

В центъра на тази трансформация е новият YOYO AI Assistant, който вече е способен да вижда, запомня и изпълнява задачи. С YOYO потребителите могат да се справят както с ежедневни, така и с творчески задачи – от балансиране на цветовете с Magic Color до редактиране на изображения, пазаруване онлайн или поръчване на транспорт и всичко това чрез естествени взаимодействия.

HONOR се справи с едно от най-големите разочарования в съвременния пейзаж на много устройства, като направи MagicOS 10 по-отворена към конкурентните ОС. Новата операционна система описана като първата в индустрията, която напълно елиминира платформените граници, позволявайки безпроблемно прехвърляне на изображения, видеоклипове и документи с едно докосване. Тази функция позволява плавен трансфер на данни между устройства, работещи с HONOR, iOS, Android и Windows.

Визуално, HONOR представи и нов дизайн Zero-Gravity Transparency, без да увеличава консумацията на енергия. Тази еволюция на потребителския интерфейс балансира елегантността с производителността, позиционирайки MagicOS 10 като един от най-изпипаните Android-базирани интерфейси на пазара.

Сигурността, друг основен фокус, се възползва от AI Deepfake Detection, който идентифицира фалшиви гласове, манипулирани видеоклипове и измамно съдържание. В ерата на нарастваща дигитална измама, тази предпазна AI мрежа може да се окаже една от най-практичните иновации на MagicOS 10.

Наред с MagicOS 10, HONOR обяви актуализирана платформа AI Connect — част от по-широката си стратегия за „екосистема 1×3×N“. Тази рамка отваря AI платформата на HONOR за глобални партньори („1“), предоставя поддръжка в три измерения — екосистема, канали и технологии („3“) и се разширява в множество индустрии („N“), включително образование, интелигентен дом, аудио, носими устройства и дори играчки, задвижвани от изкуствен интелект, и технологии за домашни любимци.

AI Connect позволява на разработчиците да създават мултимодални приложения, които комбинират визуални, гласови и сензорни взаимодействия, без да е необходимо сами да създават базовата инфраструктура. Чрез намаляване на разходите за разработка и бариерите, HONOR се стреми да ускори иновациите и да създаде споделена екосистема с изкуствен интелект, където устройствата могат да обменят информация и да се учат едно от друго.

Ходът на HONOR я позиционира като един от първите големи производители, които преминават от смартфони към цялостна екосистема от устройства с изкуствен интелект. Докато конкуренти като Google и Samsung продължават да добавят функции с изкуствен интелект към Android, HONOR предефинира самата основа на операционната система – превръщайки изкуствения интелект в нейна сърцевина, а не в добавка.

Honor MagicOS 10 ще е налична и за по-стари модели - от Honor Magic 5 и нагоре, от Honor 100 и нагоре, сгъваемите модели и др. Ъпдейтите започват още от този месец, като ще продължат и през следващата година, в зависимост от модела.

