TikTok е напът да стане американска собственост

Социалната мрежа е подписала споразумение за създаване на ново дъщерно дружество с американски компании, което да поеме контрола над международната част на платформата, както иска правителството

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 декември 2025, 11:20
С лед години на политически спорове и регулаторна несигурност, бъдещето на TikTok в Съединените щати най-накрая изглежда се оформя. Китайската компания майка на TikTok, ByteDance, подписа обвързващи споразумения за продажба на контролен дял от американските си операции на консорциум от американски и глобални инвеститори, включително Oracle, Silver Lake и базираната в Абу Даби MGX, съобщава CNBC.

Сделката, която се очаква да бъде финализирана на 22 януари 2026 г., има за цел да запази присъствието на популярната платформа за видеоклипове в САЩ, като същевременно се справя с дългогодишните опасения за националната сигурност, повдигнати от американските законодатели. Споразумението създава ново американско дружество, известно като TikTok USDS Joint Venture LLC, в което американски и глобални инвеститори ще притежават колективно 45% дял. ByteDance ще запази миноритарен дял от 19,9%, а останалите 35% ще бъдат държани от съществуващи инвеститори на ByteDance и нови заинтересовани страни. За да се дистанцира допълнително приложението от Пекин, съвместното предприятие ще се управлява от седемчленен съвет на директорите, шест от които ще бъдат американци. 

Новата структура е предназначена да гарантира, че данните на потребителите от САЩ се съхраняват в страната, управлявани от Oracle и че модерирането на съдържанието, сигурността на алгоритмите и защитата на данните се контролират от борд, в който преобладаващо са американци и доверени партньори. Сделката е оценена на приблизително 14 милиарда долара.

В продължение на години основният „препъни камък“ в преговорите беше собственият алгоритъм – „перлата в короната“, която захранва пристрастяващата емисия „За теб“ на TikTok. Китай преди това сигнализира, че ще блокира износа на тази технология, разглеждайки я като въпрос на национална сигурност и интелектуална собственост.

Сделката заобикаля това препятствие чрез споразумение за лицензиране. Oracle ще лицензира алгоритъма за препоръки от ByteDance, но кодът ще бъде „разклонен“ и „преобучен“ единствено върху данни на потребители от САЩ в рамките на Съединените щати. Тази настройка е предназначена да гарантира, че емисията със съдържание остава свободна от външна манипулация, като същевременно данните на потребителите от САЩ остават физически изолирани от глобалната инфраструктура на ByteDance.

За много създатели на съдържание, рекламодатели и обикновени потребители сделката предлага облекчение след години на спекулации относно потенциалното затваряне на платформата. TikTok има над 170 милиона потребители в Съединените щати, служейки като културен център за забавление, тенденции и дори потребление на новини сред по-младите демографски групи. Споразумението за продажба предвижда непрекъснат достъп за тези потребители, като същевременно създава корпоративна структура, която е в по-голямо съответствие с очакванията на САЩ относно съхранението на данни и националната сигурност.

Реакциите в индустрията са смесени. Поддръжниците на сделката я виждат като прагматично решение. Ролята на Oracle в осигуряването и хостването на американски данни сигнализира за конкретни усилия за справяне с опасенията за сигурност, които доведоха до закона за продажба на активи.

Критиците обаче твърдят, че споразумението може да не разреши напълно основните геополитически напрежения. Някои политици се притесняват, че запазеният дял на ByteDance и продължаващата връзка между американската организация и нейната глобална компания майка, биха могли да оставят отворени пътища за чуждестранно влияние или технологичен превес. Други твърдят, че ходът създава прецедент за политическа намеса на частните технологични пазари, което би могло да повлияе на бъдещите чуждестранни инвестиции и регулаторни подходи.

Наблюдателите също така отбелязват по-широкия контекст: САЩ и Китай са ангажирани във все по-напрегната конкуренция за технологично лидерство, управление на данните и цифров суверенитет. Продажбата на TikTok засяга всички тези теми, илюстрирайки как глобалните технологични платформи вече са обвързани със стратегически и сигурностни съображения, не само с търговски. 

Редактор: Мартин Дешев
TikTok социална мрежа лични данни мобилно приложение софтуер технологии САЩ
