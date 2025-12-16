Технологии

Тръмп иска ИТ гигантите да дигитализират правителството

Той смята, че така САЩ по-бързо получат модерни институции

16 декември 2025, 11:06
А дминистрацията на Тръмп представи нова мащабна инициатива, която нарича Технологичните сили на Съединените щати. Тя е предназначена да наеме талантливи експерти от ИТ гигантите във федералната служба в момент, когато собствената технологична работна сила на правителството е драстично свита, съобщава NextGov. Съобщението, направено от Службата за управление на персонала (OPM), отразява стратегически усилия за запълване на критични технологични пропуски и за напредък в проектите за цифрова модернизация в множество агенции. 

Новата група има за цел да привлече първоначална група от приблизително 1000 технологични специалисти, предимно софтуерни инженери в началото на кариерата си, специалисти по данни и сродни сфери. Тези хора ще служат по две години във федерални ведомства като Министерството на отбраната, Министерството на труда и IRS, наред с други. Освен това някои инженерни мениджъри от компании от частния сектор ще бъдат временно назначени на федерални длъжности.

Заявената мисия на групата е недвусмислена: да вдъхне правителството с таланти за изкуствен интелект и модернизация, необходими за участие в световната технологична надпревара. На назначените, които ще включват софтуерни инженери, специалисти по данни и мениджъри, се предлагат конкурентни заплати, оценявани между 150 000 и 200 000 долара годишно, в замяна на временния им ангажимент към проекти от национално значение. 

В подкрепа на Tech Force, около 20 големи технологични фирми са се регистрирали като участници. Компании като Palantir, Meta и Oracle позволяват на служителите си да вземат отпуски и да заемат държавни длъжности, като същевременно предоставят обучение и менторство. xAI на Илон Мъск и нестопанската фондация NobleReach също участват в администрирането на части от програмата. 

Създаването на тази нова програма обаче идва на фона на критикувани действия на предишни администрации. Стартирането идва след година на усилия за намаляване на размера на федералната работна сила, което доведе до закриването или значителното съкращаване на няколко съществуващи специализирани правителствени технологични екипа. По-специално, Администрацията за общи услуги разпусна вътрешната технологична консултантска компания 18F, а Службата за цифрови технологии на отбраната претърпя масови оставки, което накара критиците да твърдят, че самата администрация е създала точно дефицита на таланти, който сега се стреми да запълни.

Въпреки това, поддръжниците виждат Технологичните сили като прагматичен начин за преодоляване на недостига на таланти и внедряване на напреднали технически умения във федералната работна сила в момент, когато дигиталната трансформация и приемането на изкуствен интелект се разглеждат като съществени за националната конкурентоспособност. 

От политическа гледна точка, стартирането на Технологичните сили на САЩ сигнализира за преминаване към гъвкави, краткосрочни модели за заетост във федералното управление, особено в областта на технологиите и изкуствения интелект. Вместо да възстанови дългосрочния институционален капацитет чрез постоянно наемане, администрацията разчита на ротационен, свързан с частния сектор, експертен опит, за да постигне неотложните цели за модернизация.

ози подход отразява по-широка политическа тенденция, която дава приоритет на скоростта, иновациите и сътрудничеството между частния и публичния сектор пред традиционните структури на държавната служба. Макар че това може да ускори изпълнението на високоефективни цифрови проекти, то също така повдига въпроси относно приемствеността, отчетността и дали основните правителствени възможности се възлагат стратегически на външни изпълнители, вместо да се възстановяват устойчиво.

За самото правителство ефектите биха могли да бъдат смесени. В краткосрочен план агенциите могат да се възползват от прилив на висококвалифицирани технолози, които могат да модернизират стари системи, да въведат ефективност и да помогнат на правителството да се конкурира с частния сектор по отношение на техническото изпълнение.

Разчитането на временни работници обаче рискува да ерозира институционалните знания и да отслаби държавната администрация с течение на времето. Съществуват и опасения за управлението: потенциални конфликти на интереси, неравномерно приемане от агенциите и нарастваща зависимост от външни партньори за критично важни системи. В крайна сметка, Техническите сили биха могли или да се превърнат в катализатор за дългосрочни реформи – преоформяне на начина, по който правителството привлича и задържа технически таланти, или във временна мярка, която подчертава по-дълбоки структурни предизвикателства във федералната политика за работната сила.

