Имен ден празнуват всички, които носят името Наум

"Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир!"

1 декември 2025, 09:49
Имен ден празнуват всички, които носят името Наум
Ч естваме паметта на свети пророк Наум и на свети Филарет Милостиви.

Пророк Наум е един от дванадесетте "малки" пророци в Библията, т.е. чиито книги са по-кратки от тези на четиримата "големи" пророци.

Пророк Наум живял през пети век преди Христос. Преди него пророк Йона по Божия повеля предсказал разрушението на град Ниневия заради големите беззакония на жителите му. Тогава ниневийци се покаяли и Бог отменил строгата Си присъда. Но след известно време те пак се развратили. Тогава Господ чрез пророк Наум им открил страшните бедствия, които ще ги постигнат. И пророчеството се сбъднало точно. Този голям и богат град на древния свят бил разрушен дo основи и разграбен от враговете. Разливането на река Тигър довършило опустошението. Сега едва може да се познае мястото, където е била Ниневия.

Пророк Наум предсказал и други събития и утешавал верните на Бога хора с обещания за Спасителя Христос, Който ще дойде като вестител на мир. "Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир!", се провикнал пророкът. Той се упокоил в мир, в дълбока старост.

Свети Филарет живял в края на осми век по времето на император Константин Копроним. Бил семеен с три деца. Препитавали се със земеделие, а от доходите си Филарет щедро раздавал милостиня на бедните. Но се случило, че след време заможният и щедър човек загубил почти всичко, останали само кошерите му. И тогава той продължил да дарява мед на бедни хора. За тази доброта и милосърдие Бог го възнаградил.

Скоро Константин трябвало да се ожени и при търсенето на съпруга за самодържеца придворните му се спрели на дъщерята на Филарет Милостивия. Този нов неочакван обрат не го главозамаял. Филарет станал пак заможен човек и започнал още по-изобилно да раздава пари и храни на бедните. Така изпълнил Божията заповед за любов към ближните и завършил живота си в мир.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
