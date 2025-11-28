Технологии

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

И как да оптимизираме консумацията на енергия

Мартин Дешев

28 ноември 2025, 10:01
Н ай-големият консуматор на енергия в смартфона не е някое неработещо приложение или дефектна антена, а дисплеят. Големият екран с висока резолюция, с който постоянно взаимодействате, е по същество мощно фенерче, което консумира повече енергия от процесора, камерата и повечето приложения взети заедно. За щастие, чрез коригиране само на няколко настройки, можете да постигнете драстично подобрение в дълготрайността на устройството си, без да жертвате производителността, отбелязва MakeUseOf.

Най-ефективното действие е да управлявате яркостта на екрана си. Когато яркостта е твърде висока, това води до засилена консумация на енергия. Вместо ръчно да настройвате яркостта всеки път, активирайте Адаптивна яркост (или Автоматична яркост в iOS). Тази функция използва сензора за светлина на телефона, за да регулира автоматично дисплея въз основа на околните условия.

Тя гарантира, че екранът е достатъчно ярък, за да се вижда на открито, но достатъчно затъмнен на закрито, предотвратявайки ненужната консумация на енергия, като същевременно защитава зрението. С течение на времето тези системи дори научават вашите ръчни настройки и се настройват фино според вашите предпочитания.

Ако телефонът ви има OLED или AMOLED дисплей (който се предлага от повечето флагмански устройства), тъмният режим е полезен за живота на батерията. За разлика от традиционните LCD дисплеи, където подсветката е винаги включена, OLED технологията позволява черните пиксели да бъдат напълно изключени.

Чрез превключване към тъмен режим драстично се намалява броят на осветените пиксели, спестявайки енергия. За да увеличите максимално този ефект, изберете и предимно черно или тъмно статично изображение за тапет, като избягвате ярки цветове и енергоемки анимирани тапети. 

Също така съкратете времето за изключване на екрана. Тази настройка определя колко дълго дисплеят ви остава включен, след като спрете да го докосвате. Въпреки че настройката по подразбиране често е 30 секунди, намаляването ѝ до най-кратката налична опция, обикновено 15 секунди, може да доведе до забележима разлика при десетки ежедневни включвания и изключвания. 

Преосмислете и използването на Always-On Display (AOD) функцията. Удобството да проверявате времето и известията с един поглед с AOD си има цена. Макар и практичен, той все пак изисква екранът да е частично активен 24/7. Ако животът на батерията е вашият основен приоритет, помислете за пълното деактивиране на AOD или поне за настройването му да се показва само при докосване или да скрива изображението на тапета. 

Ако сте решени да удължите живота на батерията си, намалете честотата на опресняване на дисплея до стандартните 60Hz. Лекото намаляване на плавността е ценен компромис за забележимо увеличение на издръжливостта.

При висок клас телефони с Android често имате възможност да намалите и резолюцията на дисплея (например от QHD+ на FHD+). По-малко пиксели за рендиране означава по-малко работа за графичния процесор и следователно по-малко изразходвана батерия. 

Животът на батерията зависи от много взаимосвързани фактори: екран, честота на опресняване, обработка на фонов режим за приложенията, мрежова свързаност, поведение на приложенията и управление на цялата система. Най-добрите резултати се получават, когато комбинирате настройките на дисплея с по-широки оптимизации. 

Разбира се, прекомерните ограничения може да попречат на пълноценното използване на функциите на смартфона. Ако третирате телефона си като система, а не просто като екран, е много по-вероятно да завършите деня с наличен заряд в батерията, без да жертвате удобните функции, на които разчитате. 

