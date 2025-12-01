Свят

Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Синдикатите смятат, че разпоредбите не са благоприятни за служителите в обществените институции и компании

1 декември 2025, 10:04
Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.
Източник: AP/БТА

Ф ранция се готви за обща стачка във вторник (2 декември), свикана по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, пише „Фигаро“.

Стачните действия са насочени срещу проектобюджета за идната година, който се обсъжда в парламента до средата на месеца.

Франция отново обяви 24-часова национална стачка

Синдикатите смятат, че разпоредбите му не са благоприятни за служителите в обществените институции и компании.

Общонародната мобилизация започва още днес в 18 ч. до 7 ч сутринта на 3 декември в парижката транспортна мрежа. Очаква се да има ограничения по някои метролинии, автобусни и трамвайни линии. Утре в националните железници може да има закъснения и анулиране на влакове. Два малки синдиката в авиокомпанията „Еър Франс“ също ще участват в стачката утре, за да изразят недоволството си от съкращаването на работни места.

Синдикатите във Франция обявиха нова стачка

Ще стачкуват на много места и преподаватели срещу планираните съкращения на над 4000 работни места в областта на образованието.

Заради стачката няма да работят някои административни услуги, като например издаването на документи.

Стачните действия ще засегнат и сектора на здравеопазването, като може да се стигне до отмяна на планирани прегледи.

Утре ще има и протести и митинги в много големи френски градове.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Франция бюджет стачка
