Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна

"Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия". Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

"Трябва да окажем максимален натиск над Русия"

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

"Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време", подчерта тя.

Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.

Министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност.

Очаква се украинският министър на отбраната Денис Шмигал и генералният секретар на НАТО Марк Рюте да се присъединят към министрите от ЕС за обмен на мнения относно най-належащите нужди на Киев в отбраната му срещу Русия и по-нататъшната финансова и военна подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Министрите от ЕС планират също да обсъдят текущите усилия за повишаване на отбранителната готовност на блока, след като през последните месеци бяха стартирани няколко инициативи. Те включват набор от водещи проекти за превъоръжаване, предложени от Европейската комисия през октомври в областите на граничната охрана, отбраната срещу дронове, противовъздушната отбрана и космоса с цел укрепване на военните способности на Европа и възпиране на Русия.

Срещата се провежда ден след като страните от ЕС, заинтересовани от получаване на заеми чрез водещия фонд за отбрана на ЕС в размер на 150 милиарда евро (174 милиарда долара), наречен SAFE, трябваше да представят подробни планове за това как възнамеряват да изразходват парите.

Деветнадесет от 27-те членки на блока първоначално изразиха интерес да участват в схемата за финансиране.

Миналата седмица преговорите за присъединяването на Великобритания към фонда като страна извън ЕС се провалиха поради несъгласия относно сумата, която Лондон трябва да плати, за да участва. Подобни преговори бяха проведени и с Канада.