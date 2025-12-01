Свят

Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна

1 декември 2025, 10:29
Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна
Източник: БТА/ЕС

"Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия". Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

"Трябва да окажем максимален натиск над Русия"

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

"Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време", подчерта тя.

Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.

Министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна и подобряването на европейската отбранителна готовност.

Очаква се украинският министър на отбраната Денис Шмигал и генералният секретар на НАТО Марк Рюте да се присъединят към министрите от ЕС за обмен на мнения относно най-належащите нужди на Киев в отбраната му срещу Русия и по-нататъшната финансова и военна подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Министрите от ЕС планират също да обсъдят текущите усилия за повишаване на отбранителната готовност на блока, след като през последните месеци бяха стартирани няколко инициативи. Те включват набор от водещи проекти за превъоръжаване, предложени от Европейската комисия през октомври в областите на граничната охрана, отбраната срещу дронове, противовъздушната отбрана и космоса с цел укрепване на военните способности на Европа и възпиране на Русия.

Срещата се провежда ден след като страните от ЕС, заинтересовани от получаване на заеми чрез водещия фонд за отбрана на ЕС в размер на 150 милиарда евро (174 милиарда долара), наречен SAFE, трябваше да представят подробни планове за това как възнамеряват да изразходват парите.

Деветнадесет от 27-те членки на блока първоначално изразиха интерес да участват в схемата за финансиране.

Миналата седмица преговорите за присъединяването на Великобритания към фонда като страна извън ЕС се провалиха поради несъгласия относно сумата, която Лондон трябва да плати, за да участва. Подобни преговори бяха проведени и с Канада.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков      
Кая Калас ЕС Украйна Русия мир
Последвайте ни
Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Още един мит за EV е развенчан: Зареждането им е напълно безопасно за хората

Още един мит за EV е развенчан: Зареждането им е напълно безопасно за хората

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Заплаха ли е дигиталното евро за парите ни

Любопитно Преди 5 минути

Дигитализацията променя начина, по който плащаме

"Магазин за хората" поставя щандове с над 45 артикула в супермаркети в Пловдивско

"Магазин за хората" поставя щандове с над 45 артикула в супермаркети в Пловдивско

България Преди 9 минути

Асортиментът включва продукти от базовата потребителска кошница и най-търсените от българските производители

<p>Кола се вряза в заведение&nbsp;във Враца, двама са в болница</p>

Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, двама са в болница

България Преди 25 минути

При инцидента са пострадали шофьорът и негов спътник

,

6 пъти разлика в заплатите на служители във фирмите у нас

България Преди 33 минути

Всеки пети служител е с клас "Специалист"

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Любопитно Преди 36 минути

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Свят Преди 41 минути

Френските затвори са печално известни с пренаселеността си

<p>Трагедията на детето, прекарало целия си живот в балон</p>

Трагедията на момчето, което живя в балон: Историята на Дейвид Ветър, докоснала света

Любопитно Преди 51 минути

Момчето страда от SCID, рядко генетично заболяване, което го лишава от функционираща имунна система

.

Глоба за стари коли от днес в София

България Преди 52 минути

Вижте къде не може да се движат

.

Мъртва и напъхана в куфар – откриха изчезнала инфлуенсърка Стефани Пийпер

Свят Преди 1 час

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти,

<p>Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България</p>

Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България

Технологии Преди 1 час

Дизайн, който не те оставя равнодушен, добро оборудване и много широка палитра от опции за задвижване, всичко това прави Kia Sportage един от първите избори в C-SUV сегмента

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

Любопитно Преди 1 час

Тийнейджърът от Ню Йорк спечели 25 000 долара за изследователски проект

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Свят Преди 1 час

Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро

<p>Психологията на слабостта в Европа</p>

"Губим увереност и потъваме във фатализъм": Психологията на слабостта в Европа

Свят Преди 1 час

Време е Европейският съюз да се откаже от провалената стратегия "реагирай, надявай се, повтори"

Важна информация за винетките в евро

Важна информация за винетките в евро

Пари Преди 1 час

Онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Любопитно Преди 1 час

Терминът „нарцисист“ нашумя изключително много, но как всъщност се държи такъв човек във връзка?

<p>Най-лесният начин да свържете Android с Windows</p>

Как да синхронизираме Android и Windows устройства

Технологии Преди 1 час

Двете платформи могат да работят в една екосистема

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg
1

Усещане за зима след Никулден

sinoptik.bg

Мария Илиева на 48: Поп кралицата, която не се страхува от предизвикателства (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес имен ден има едно специфично мъжко име

Edna.bg

Христо Стоичков със силни думи към Михайлов, Пенев и Хубчев

Gong.bg

Валентина Георгиева претърпя операция

Gong.bg

Полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидент със загинал в София

Nova.bg

Скали и пясък вместо пристанище: Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна

Nova.bg