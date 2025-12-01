Свят

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро

1 декември 2025, 10:14
Президентът на Венецуела Николас Мадуро   
В енецуела заяви, че „осъжда и заклеймява“ САЩ, след като президентът Доналд Тръмп каза, че въздушното пространство над южноамериканската страна трябва да се счита за затворено.

Забележките на Тръмп представляват „колониалистка заплаха“ и „нова, екстравагантна, незаконна и неоправдана агресия“ срещу Венецуела, заяви външният министър на страната Иван Хил Пинто в изявление, публикувано в социалните мрежи в събота, пише Newsweek.

Тръмп написа в платформата си Truth Social, че „всички авиокомпании, пилоти, наркотрафиканти и трафиканти на хора“ трябва да считат въздушното пространство на Венецуела за „ИЗЦЯЛО ЗАТВОРЕНО“.

Външният министър на Венецуела каза, че изявленията на Тръмп „представляват враждебен, едностранен и произволен акт, несъвместим с най-основните принципи на международното право“. Каракас „изисква неограничено уважение към своето въздушно пространство“, заяви Хил.

Една държава не може да затвори въздушното пространство на друга, но може да нареди на собствените си авиокомпании да не оперират там или да издаде предупреждения, които обезкуражават въздушния трафик.

Администрацията на Тръмп е почти три месеца в кампания от удари по плавателни съдове, за които твърди, че пренасят наркотици от Южна Америка към САЩ. Над 80 души са били убити при ударите в южната част на Карибите и източния Пасифик от началото на септември, според данни на Вашингтон.

Американските военни сили около бреговете на Венецуела значително са се увеличили, като действията на САЩ все повече се разглеждат като опит за натиск и дори за сваляне от власт на авторитарния социалистически лидер Николас Мадуро. Най-големият самолетоносач в света, USS Gerald R. Ford, пристигна в Карибско море по-рано този месец с допълнителни бойни кораби, хиляди военнослужещи и допълнителни стелт самолети.

САЩ, които не признават Мадуро за победител в изборите през 2024 г., го обвиняват, че оглавява наркокартел – обвинение, което той отрича. Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро. Той от години е обвиняем по обвинения за наркотрафик в САЩ.

Венецуела призовава за мир, но също провежда военни учения и заявява, че е готова да отговори на всеки американски удар по страната.

Планът на Тръмп за Венецуела остава неясен, като президентът не изключва изпращане на войски в страната. Международни наблюдатели, бивши служители и настоящи законодатели изразиха сериозни опасения, че ударите нарушават международното право.

Републиканският сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, председател на Комисията по въоръжени сили на Сената, и сенаторът от Роуд Айлънд Джак Рийд, водещ демократ в комисията, призоваха в петък за „строг контрол“ след като The Washington Post съобщи, че министърът на отбраната Пийт Хегсет устно е наредил всички членове на екипажа на заподозрян наркосъд на 2 септември да бъдат убити.

Двама души първоначално оцелели при първия американски удар по предполагаеми наркосъдове в южните Кариби, но били убити при последвалата атака, съобщава The Washington Post.

Хегсет нарече информацията „фалшиви новини“.

The New York Times съобщи, че Тръмп е разговарял с Мадуро по телефона в неопределен момент в края на миналата седмица.

Съобщението на президента на САЩ идва малко повече от седмица след като Федералната авиационна администрация (FAA) предупреди авиокомпаниите за „потенциално опасна ситуация“ при полети над Венецуела, призовавайки екипажите да бъдат внимателни при преминаване над района. Самолетите могат да бъдат изложени на риск както във въздуха, така и при кацане или излитане, както и на земята, заяви FAA.

Множество авиокомпании прекратиха полети до и от Венецуела скоро след предупреждението. Венецуела след това отне оперативните права на няколко авиокомпании, след като заяви, че е дала нареждане полетите да бъдат възобновени в рамките на два дни или компаниите да рискуват да загубят разрешенията си за работа в страната.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), която представлява стотици авиокомпании, заяви, че е призовала Венецуела да „преразгледа“ решението си и че нейните членове са ангажирани да поддържат връзката на страната със света.

Източник: Newsweek    
