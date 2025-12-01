България

Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента

Обновена преди 1 час / 1 декември 2025, 09:05
6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката

Виждали ли сте го? Издирват 25-годишен мъж от Казанлък

Кметът на Варна Благомир Коцев:

Влиза в сила временна организация на сметосъбиране в три столични района

Тежка катастрофа на Северната тангента в София, загинаха полицай и пешеходец (ВИДЕО)

Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри

Международна линия на градския транспорт ще свързва Русе с Гюргево

Г раждани се редят на опашка пред централната сграда на Българската народна банка (БНБ) в София, за да придобият стартови комплекти с евромонети с българската национална страна, които са в продажба от днес, 1 декември, видя репортер на БТА.

Продажбата на стартовите комплекти в БНБ започна от 8:30 тази сутрин. Комплектите за граждани и юридически лица струват съответно 20 лв. и 200 лв. За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети, а за юридическите лица пакетите са с 420 евромонети на стойност 102 евро. 

След влизане в еврозоната: Банкоматите ще пускат само евро

Комплектът за физически лица съдържа 2 броя монети с номинал от 2 евро, 2 броя монети с номинал от 1 евро, 4 броя монети с номинал 50 цента, 5 броя монети с номинал 20 цента, 7 броя монети с номинал 10 цента, 6 броя монети с номинал 5 цента, 7 броя монети с номинал 2 цента и 9 броя монети с номинал 1 цент.

Стартовият пакет за юридически лица се състои от 20 монети с номинал от 2 евро, 20 монети с номинал от 1 евро, 40 монети с номинал 50 цента, 50 монети с номинал 20 цента, 70 монети с номинал 10 цента, 60 монети с номинал 5 цента, 70 монети с номинал 2 цента и 90 монети с номинал 1 цент.

Към 8:20 пространството под колоните пред главния вход на централната сграда на БНБ в София вече беше заето от чакащи. 

БНБ пусна две нови монети, опашки от желаещи

Сред първите, които се закупиха комплект за себе си, беше Ивайло, който каза, че е тук от 6:00 часа сутринта. Той обясни още, че чакащите са се самоорганизирали и са изготвили списък преди отварянето на касите на централната банка. 

Стартови комплекти с евромонети по закон могат да продават както в БНБ и търговските банки, така и в „Български пощи“. Юридическите лица могат да закупят стартови пакети единствено в клоновете на търговските банки.

Стартови комплекти с евромонети се продават от БНБ и днес до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, като не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година.

При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро
Източник: БТА, Мартин Леков    
Източник: БТА, Мартин Леков
Последни новини

"Мама ми готвеше": Мъж поиска съпругата му да бъде "денонощна готвачка"

"Мама ми готвеше": Мъж поиска съпругата му да бъде "денонощна готвачка"

Любопитно Преди 11 минути

Жената анонимно качи публикация в Reddit и поиска съвет от потребителите

Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

Любопитно Преди 14 минути

Престижният бал на дебютантките, достъпен само с покани, отдавна се смята за своеобразен „Met Gala“ за тийнейджъри, наследници и млади кралски особи

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Любопитно Преди 35 минути

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Свят Преди 40 минути

Френските затвори са печално известни с пренаселеността си

<p>Трагедията на детето, прекарало целия си живот в балон</p>

Трагедията на момчето, което живя в балон: Историята на Дейвид Ветър, докоснала света

Любопитно Преди 50 минути

Момчето страда от SCID, рядко генетично заболяване, което го лишава от функционираща имунна система

.

Глоба за стари коли от днес в София

България Преди 51 минути

Вижте къде не може да се движат

.

Мъртва и напъхана в куфар – откриха изчезнала инфлуенсърка Стефани Пийпер

Свят Преди 1 час

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти,

<p>Решаваща седмица за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна&nbsp;</p>

Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна

Свят Преди 1 час

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна

<p>Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България</p>

Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България

Технологии Преди 1 час

Дизайн, който не те оставя равнодушен, добро оборудване и много широка палитра от опции за задвижване, всичко това прави Kia Sportage един от първите избори в C-SUV сегмента

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

Любопитно Преди 1 час

Тийнейджърът от Ню Йорк спечели 25 000 долара за изследователски проект

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

България Преди 1 час

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Свят Преди 1 час

Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро

<p>Психологията на слабостта в Европа</p>

"Губим увереност и потъваме във фатализъм": Психологията на слабостта в Европа

Свят Преди 1 час

Време е Европейският съюз да се откаже от провалената стратегия "реагирай, надявай се, повтори"

Важна информация за винетките в евро

Важна информация за винетките в евро

Пари Преди 1 час

Онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Любопитно Преди 1 час

Терминът „нарцисист“ нашумя изключително много, но как всъщност се държи такъв човек във връзка?

<p>Най-лесният начин да свържете Android с Windows</p>

Как да синхронизираме Android и Windows устройства

Технологии Преди 1 час

Двете платформи могат да работят в една екосистема

