14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

Д окато повечето 14-годишни сгъват хартиени самолетчета, Майлс Ву сгъва модели на оригами, които според него един ден биха могли да подобрят оказването на помощ при бедствия.

Тийнейджърът от Ню Йорк спечели 25 000 долара за изследователски проект, базиран на оригами сгъване, наречено Миура-ори, което е известно с това, че се свива и разширява с прецизност.

„Сгъвам оригами като хоби повече от шест години, предимно на животни или насекоми. Напоследък и аз проектирам свои собствени оригами“, каза Ву пред Business Insider.

За своя проект, който спечели голямата награда на Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge през октомври, Ву прекара месеци в определяне дали съотношението здравина-тегло на сгъваемата конструкция Miura може да се използва за подобряване на разгъваемите конструкции, използвани в извънредни ситуации.

По същество Ву тества какво тегло може да издържи сгъването на Миура върху различни видове хартия, височини на паралелограми, ширини на паралелограми и ъгли на паралелограма.

Ву получил идеята, докато учил за природни бедствия, като горските пожари в Южна Калифорния през януари и урагана Хелен, който ударил югоизточната част на САЩ през 2024 г. Той също така изучавал как хората използват оригами в STEM дисциплините, включително в областта на медицината.

„Проблем със сегашните разгъваеми конструкции и конструкции за спешни случаи е, например, че палатките понякога са здрави, понякога могат да се компактират до много малки размери, а понякога са лесно разгъваеми, но почти никога не са и трите, но Miura-ori би могла потенциално да реши този проблем. Открих, че Miura-ori е наистина здрава, лека и се сгъва наистина компактно“, каза Ву.

Ву е тествал 54 варианта и е преминал през 108 опита

Когато се използва Миура-ори, лист хартия се сгъва на по-малка площ с повтарящи се паралелограми.

За да определи печелившата комбинация, Ву тества три различни ширини на паралелограма, три различни ъгъла на паралелограма и две различни височини на паралелограма. Той също така тества три различни вида хартия.

Това означава, че Ву е тествал 54 ръчно сгънати варианта и е ръководил 108 опита.

„След като ги сгънах с помощта на машина за рязане за точност, ги поставих между предпазни парапети, за да запазя експеримента си еднакъв по време на изпитанията. След това поставих много тежки тежести отгоре“, каза Ву.

Ву постепенно поставял все повече тежести върху всеки вариант на теста, докато те не се срутили. За негова изненада, вариантите на оригами били доста здрави. Той използвал всяка книга в дома си като тежест, преди да се наложи да помоли родителите си да купят тежести за упражнения за изследването му.

Ву вярваше, че „по-малките, по-малко остроъгълни панели, изработени от по-тежък материал, ще доведат до по-голямо съотношение якост-тегло“.

В края на опитите му хипотезата му се оказа частично вярна. Докато малките и по-малко остроъгълни панели показаха по-добро съотношение якост-тегло, Ву установи, че копирната хартия – а не по-тежките материали – има най-силно съотношение якост-тегло.

„Последната статистика, която получих за най-силния Миура-ори, който тествах, беше, че може да побере над 10 000 пъти собственото си тегло“, каза Ву. „Изчислих, че това е еквивалентът на такси в Ню Йорк, побиращо над 4000 слона.“

Ву взе голямата награда на състезанието във Вашингтон, окръг Колумбия

Да спечелиш голямата награда в конкурса за млади новатори на Thermo Fisher Scientific не е лесно постижение. За да кандидатстват, учениците от средното училище трябва да се състезават на местни научни или инженерни панаири, където журито номинира най-добрите 10% от проектите.

От около 2000 кандидати, съдиите избират 300, преди да ги стеснят до само 30. След това тези 30 деца пътуват до Вашингтон, окръг Колумбия, където представят работата си и участват в състезания.

Тези предизвикателства играят роля в начина, по който съдиите решават кой ще вземе наградата.

Мая Аджмера, президент и главен изпълнителен директор на Обществото за наука, което си сътрудничи с Thermo Fisher Scientific за домакинство на състезанието, каза пред Business Insider, че Ву се е справил отлично с тези предизвикателства.

„Не разглеждаме само техния проект. Разглеждаме дали се справят с креативното решаване на проблеми, как се справят с неуспехите, как въвеждат всички в режим на сътрудничество“, каза Аджмера. „Майлс не само имаше изключителен проект, но и блестеше като лидер в тези предизвикателства.“

За Аджмера, въвеждането на STEM образование сред младите хора е наложително.

„Търсим следващото поколение новатори“, каза Аджмера.

Аджмера каза, че много от децата, участващи в състезанието, обмислят кариера в STEM областите.

„Това е наистина важно за глобалната конкурентоспособност на Съединените щати, тъй като те са световен лидер в иновациите и решават най-трудните проблеми в света“, каза Аджмера. „Мисля, че имаме задължението наистина да подхранваме любопитството.“

Ву каза, че той и родителите му решили да вложат наградата от 25 000 долара във висше образование. Въпреки че е минал почти месец, откакто Ву спечели, той вече обмисля как да осъществи визията си.

„Едно нещо, което наистина искам да проуча, е да създам прототип на един от тези Муира-ори, за да създам истински авариен подслон, който би могъл да се използва в реални ситуации и действително да помага на хората“, каза Ву. „Но като цяло бих искал да продължа да работя върху изследвания, свързани с оригами. Не само сгъванията на Миура-ори, но и оригами като цяло, както и в други области.“