Зеленски разговаря с ръководителите на НАТО и ЕК, какво обсъдиха

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонни разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно настоящите усилия за постигане на споразумение за мир в неговата страна, предадоха ДПА и Укринформ.

"Говорих с Марк Рюте и ние ще продължим нашия разговор в идните дни“, каза украинският лидер.

Рубио: Преговорите между САЩ и Украйна бяха "продуктивни", но има още много работа за вършене

„Това са важни дни и много неща могат да се променят. Ние координираме действията си в тясно сътрудничество и посредством нашите усилия – както и посредством усилията на всички наши партньори – нашите съвместни мерки и споделени позиции именно ще бъдат изключително ефективни“, добави Зеленски.

С Фон дер Лайен украинският лидер е обсъждал настоящата дипломатическа ситуация.

„Запазваме пълната координация с Европейската комисия и аз съм благодарен за тази подкрепа“, заяви той.

Макрон посреща Зеленски в Париж

Зеленски подчерта и това, че Фон дер Лайен разбира, че е необходимо Украйна да укрепи съпротивата пред постоянните руски атаки по инфраструктурата и енергийните доставки.

По-рано в канала си в Telegram Зеленски заяви също така, че е въвел и санкции по отношение на руските гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, както и срещу руснаци, които системно организират унищожаването на украинци с дронове, предаде УНИАН

Санкциите са били синхронизирани с мерките на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ и ще лишат военната машина на Кремъл от средства, заяви Зеленски.

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Сред санкционираните юридически лица има 13 организации – благотворителни фондове, учебни заведения и изследователски институти, 26 юридически лица, свързани с енергийния сектор на Русия, плюс още 36 физически лица, обобщава ТАСС.

Сред санкционираните е изпитателният център за перспективни технологии „Рубикон“, който е създаден по разпореждане на руския министър на отбраната Андрей Белоусов през август миналата година. Центърът е специализиран в средства за противодронна борба, разработва нови оръжия и модернизира съществуващи оръжия, провежда тестването им в бойни условия и ги внедрява във войските.