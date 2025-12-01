Свят

Мъртва и напъхана в куфар – откриха изчезнала инфлуенсърка Стефани Пийпер

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти,

1 декември 2025, 10:33
И нфлуенсърката Стефани Пийпер беше открита мъртва почти седмица след като изчезна, след като се е прибрала от коледно парти, пише списание PEOPLE.

Според австрийския вестник Kronen Zeitung, 31-годишната инфлуенсърка е била намерена мъртва в гора в Словения, след като разследващите твърдят, че нейният бивш приятел, също на 31 години, признал, че я е удушил и завел полицията до мястото, където е скрил тялото на Пийпер – в куфар.

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти, съобщи полицията на Щирия. Съобщава се, че тя е слязла от такси с приятел при пристигането си у дома, но семейството подало сигнал до властите, когато тя не се явила на планирана фотосесия.

На 26 ноември властите потвърдиха, че Пийпер е в неизвестност, след като не се е появила на работа и „не може да бъде осъществен контакт с нея“. Също така съобщиха, че нейният бивш приятел е бил арестуван във връзка с изчезването ѝ.

„Смята се, че мъжът е пътувал няколко пъти до Словения с колата си. Той не можеше да бъде открит от разследващите полицаи“, пишат властите. „В понеделник вечер, 24 ноември 2025 г., словенската полиция съобщи, че автомобил е пламнал на паркинга на кaзино близо до границата.

Това беше колата на 31-годишния мъж. Той беше открит в непосредствена близост до горящото превозно средство и арестуван от словенската полиция. Поискано е екстрадирането му в Австрия“, добавят властите.

Според местните медии Oe24 и 20 Minuten Пийпер изпратила съобщение на приятел в WhatsApp, в което казала, че е пристигнала успешно у дома. Малко след това тя изпратила друго съобщение, че смята, че някой е в стълбището ѝ. Според Kleine Zeitung, съседи също чули караници и се твърди, че са видели бившия ѝ приятел.

На следващия ден полицията на Щирия съобщи в обновление, че двама членове на семейството на бившия приятел на Пийпер също са били арестувани „Задържаните са в ареста и се разпитват“, съобщават властите по това време. „Съдебно-техническото изследване на колата на бившия приятел не даде следи за местонахождението на изчезналата жена“.

