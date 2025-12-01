Любопитно

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Терминът „нарцисист“ нашумя изключително много, но как всъщност се държи такъв човек във връзка?

1 декември 2025
Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист
В последно време терминът „нарцисист“ нашумя изключително много. От видеа в TikTok, показващи типични характеристики, до телевизионни предавания, в които герои с егоистично или емоционално дистанцирано поведение биват небрежно диагностицирани – темата се обсъжда навсякъде, предаде The Sun

Стина Сандърс, психолог и консултант по връзките, сподели пет признака, че излизате с нарцисист, които не трябва да се пренебрегват:

Като консултант по връзките забелязвам, че все по-често клиентите ми се колебаят дали са в токсична връзка, или просто преминават през труден период в отношенията си. Нарастващата популярност на поп психологията помогна на много хора да разпознават нездравословните части от връзките си, но същевременно разми границата между реалното насилие и обикновените (и напълно разрешими) конфликти.

Истинското насилие от страна на нарцисист е сериозно и травмиращо психологическо изпитание. Важно е да не се поставя лекомислено етикетът „нарцисист“, тъй като това не само омаловажава страданието на истинските жертви, но и пречи на възможността да се възстановят отношения, които просто преминават през криза.

5 знака, че партньорът ви е нарцисист

1.  Попадате в емоционална въртележка: Ако връзката ви започне с бурна идеализация, която постепенно прерасне в критика и емоционално пренебрежение, е възможно да преживявате цикъла на нарцистично насилие. Този цикъл не приключва с раздялата – жертвите често се връщат, подмамени от фалшиви обещания.

2.  Постоянно се съмнявате в собствената си преценка: Гаслайтингът е отличителен белег на нарцистичното поведение и е форма на психическа манипулация. Ако ви се налага да записвате разговори или да пазите съобщения, за да докажете своята версия за истината, значи връзката ви е емоционално опасна.

3.  Постоянното напрежение се превръща в норма: В нарцистичните връзки вие не общувате пълноценно с партньора си, а постоянно очаквате неговата реакция. Непредсказуемото му поведение ви кара да се нагаждате и да потискате истинската си същност.

4.  Липса на емпатия: Нарцисистите не могат да се свържат с чувствата на другите. Те може да проявяват пълно безразличие към емоциите ви, което създава непреодолима пречка пред изграждането на истинска емоционална близост.

5.  Не ви обичат заради това, което сте, а заради ползата, която имат от вас: В нарцистичните отношения любовта е като сделка, а вашата стойност зависи от това, което давате.

5 често срещани „червени флага“, които не са непременно нарцисизъм

1.  „Имам нужда от пространство/време за себе си“: Някои хора се отдръпват, когато се чувстват претоварени – не за да ви наранят, а за да възстановят вътрешния си баланс.
2.  Трудност при изразяване на емоции: Не всеки разполага с уменията да изразява себе си. Липсата на комуникационни способности не е същото като нарцистично поведение.
3.  Непостоянство в общуването: Животът е забързан и понякога хората не отговарят веднага или забравят. Това невинаги е признак за нарцисизъм.
4.  Говорят предимно за себе си: Това, че някой говори често за собствения си живот, не означава непременно, че му липсва емпатия.
5.  Трудно им е да се извинят: Някои хора просто не знаят как да се извинят. Защитната реакция не е доказателство за манипулация или емоционално насилие, а по-скоро показва липса на зрялост.

Важно е да осъзнавате, че не всеки „червен флаг“ е свързан с нарцисизъм. Понякога определени поведения произтичат от непреработена травма или липса на комуникационни умения. Разликата се крие в системността на поведението, въздействието му върху вас и намерението зад него.

Източник: The Sun    
