Глоба за стари коли от днес в София

1 декември 2025, 10:49
О т днес, 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София, съобщи Pariteni.bg.

Зоната е в сила до 28 февруари 2026 г. Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”. 

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е „заключен между: бул. „Сливница“;  бул. „Данаил Николаев“ ;  бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“;  бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“;  ул. „Хенрик Ибсен“;  бул. „П. Ю. Тодоров“;  бул. „Иван Ев. Гешов“;  бул. „К. Величков“. 

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България.

За да контролира спазването на ограниченията, Столичната община разчита на камери, разположени на външните точки на „големия ринг“, и специализиран софтуер, който автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил.

Нарушенията ще се наказват съгласно чл. 41а и чл. 41б от Закона за чистота на атмосферния въздух, като актовете ще се издават от Столичния инспекторат, а глобите започват от 50 лева за физически лица или имуществена санкция в размер от 200 лв.

КАК ДА ИЗБЕГНЕТЕ ГЛОБИТЕ?

В София има изградени пет буферни паркинга на спирки на метрото, където може да се използва услугата „паркирай и пътувай“, която спестява време и неудобства на жителите и на гостите на София. Паркингите са при метростанциите „Джеймс Баучер“, „Цариградско шосе“, „Васил Левски“ и два при метростанция „Бели Дунав“.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Действията на Столичната община целят да се подобри качеството на атмосферния въздух в София и са в изпълнение на „Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община“, приета от Столичния общински съвет в края на 2022 г.

Зоните с ниски емисии са една от най-ефективните мерки, които градовете могат да предприемат за подобряване на качеството на въздуха. В резултат на въвеждането им намаляват емисиите на фини прахови частици (ФПЧ 2,5, ФПЧ10), азотен диоксид (NO2) и (индиректно) на озон (О3). Именно това са трите основни замърсители на въздуха, които предизвикват здравословни проблеми в цял свят. Нискоемисионната зона в София е една от близо 400 в Европа, като до 2025 г. се очаква броят им да надмине 500.

Доклад на екологично сдружение „За Земята“ за ефекта от нискоемисионната зона показва, че дори при сегашния ограничен режим (само три месеца в годината) е отчетен спад в концентрациите на NO2 с над 10% спрямо предходната зима. Само през декември 2024 г., първият месец с ефективен контрол и видеонаблюдение, намалението в рамките на  „малкия ринг” достига 22 – 25%. 

 

